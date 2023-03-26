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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كي تستعيد الحياة بشكل أفضل.. نصائح للإقلاع عن التدخين

صدى البلد

وقالت الدكتورة إيمان المراكبي، أستاذ المخ والأعصاب جامعة عين شمس ، إن فوائد الإقلاع عن التدخين وتأثيره على الجسم مفيدة جدا وعند معرفة ذلك سيسعى الإنسان في  الإقلاع عن التدخين كي يستعيد الحياة بشكل أفضل ، فعند تقليل نسبة النيكوتين في الجسم خلال ساعات تبدأ وظائف الجسم في التحسن مرة أخرى مثل (التنفس، والمعدة) وغيرها الكثير من وظائف الجسم.

وأشارت إلى أنه خلال فترة من 10 لـ 15 يومًا، نلاحظ انتظام حركة التنفس بشكل كبير، وذلك لأن المدخن دائمًا يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي ويرجع ذلك بسبب إلتهاب الشعب الهوائية بشكل مزمن ، منوهة إلى  أنه خلال فترة "كوفيد 19"، كان المدخنين أكثر عرضة للوفاة.

وأضافت إيمان المراكبي، خلال لقائها على القناة الأولى المصرية ببرنامج صباح الخير يامصر ، أن هناك أبحاثًا أجريت  على  المدخنين أكدت إصابتهم بمرض سرطان الرئة والتهابات الرؤية وتليف بالرئة وتضخم عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نبضات القلب وقصور بالشرايين التاجية، مما يجعله بحاجة إلى عمل قسطرة أو جراحه القلب المفتوح وتركيب دعامات.

وأوضحت أن التدخين مثل الإدمان له أعراض انسحاب، مضيفة أن هناك  مجموعة من النصائح التي تساعد على الإقلاع عن التدخين أبرزها:

-يجب تقليل عدد السجائر في اليوم  بشكل تدريجي والمدخن يحتاج لمساعدة بمعنى أن هناك منتجات بدائل للنيكوتين مثل اللبان ومنتج لصق على الزراع  متواجد بالصيدليات وغيرها

-شرب المياه بشكل كثيف خلال وجبات الفطار والسحور في شهر رمضان وذلك لأنه يقلل أعراض الإنسحاب حيث تقوم المياه بتخفيف النيكوتين في الدم لتقليل التوتر.
-اخذ قسط من الراحة والنوم بشكل سليم وبعدد ساعات كافية للجسم لأن الإقلاع عن التدخين يسبب مشاكل في النوم فعلي المدخن أن يتناول مشروبات ساخنة تعمل على الاسترخاء والهدوء.
-البعد عن المشكلات والتوتر وذلك بسبب العصبية المصاحبة للمدخن.
والشخص الذي لا يستطيع الإقلاع عن التدخين عليه الذهاب إلى الطبيب لمساعدته وهناك العديد من الأدوية التي لا تحمل مادة النيكوتين مما يجعله يقلع عنها وتخفيف أعراض الانسحاب لديه.

الجهاز التنفسي انسحاب التدخين الاقلاع عن التدخين سرطان الرئة

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