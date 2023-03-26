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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة مديرة مدرسة ووكيلها ببورسعيد للتحقيق لضعف نسب حضور الطلاب

لهذا السبب وكيل تعليم
لهذا السبب وكيل تعليم بورسعيد تحيل مديرة مدرسة ووكيلها للتحق

أحالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد  مدير مدرسة جبر الشامي الأساسية المشتركة ووكيلها للتحقيق  بمعرفة إدارة الشئون القانونية .


واكدت وكيل تعليم بورسعيد خلال تصريحات خاصة ان قرار الاحالة جاء بسبب ضعف نسبة حضور الطلاب بالمدرسة وعدم قدرة إدارة المدرسة على جذب الطلاب بالتعاون مع أولياء الأمور.

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وأشادت وكيل وزارة تعليم بورسعيد بنسبة حضور الطلاب والمعلمين بمدرسة السيدة نفسية الأساسية المشتركة .

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن المدرسة تعتبر نموذجا يحتذى به في جذب الطلاب والتزام المعلمين والإداريين مما يؤدي لانتظام العملية التعليمية.

 

 

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