سحورك عندنا.. وصفة غير تقليدية للبيض

سؤال يحير الكثير هنتسحر أية اليوم؟، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم “مافن البيض والبروكلي”.. إليك المقادير والخطوات وفقا لموقع theramadankareem :

السعرات الحرارية 139

إجمالي الدهون 1.0 جرام

الكوليسترول 2 ملليجرام

الصوديوم 338 ملليجرام

الكربوهيدرات 18 جرام

ألياف 3 جم

سكريات 5 جم

بروتين 15 جم.

مافن البيض والبروكلي بالمقادير



رذاذ الطبخ

1 1/2 كوب من زهور البروكلي الطازجة أو المجمدة المفرومة ناعماً ، مذابة إذا كانت مجمدة

1/4 كوب ماء

9 بياض بيض كبير أو 1 1/4 كوب بديل بياض البيض

1/2 كوب حليب أو بديل الحليب خالي الدسم

1/4 ملعقة صغيرة فلفل (مطحون طازجاً)

1/4 كوب جبن شيدر مبشور خالي من الدسم

2 مافن إنجليزي مصنوع من القمح الكامل



مافن البيض

طريقة تحضير مافن البيض والبروكلي بالخطوات

اطهي البروكلي والماء لمدة 4 إلى 5 دقائق ، أو حتى ينضج البروكلي. يرفع عن النار. انقلي البروكلي إلى طبق. باستخدام مناشف ورقية ، امسح المقلاة لتنظيفها.

في وعاء كبير ، اخفقي بياض البيض والحليب والفلفل معًا حتى يتجانس.

في هذه الأثناء ، رش المقلاة برفق برذاذ الطهي. يسخن على نار متوسطة عالية. يُسكب في مزيج بياض البيض. يُطهى لمدة 2 إلى 3 دقائق ، أو حتى يكاد يكون متماسكًا ، مع التحريك باستمرار باستخدام ملعقة.

أضيفي البروكلي والجبن و يرفع عن النار.

قبل التقديم مباشرة ، يمكنك تحميص المافن و يُسكب مزيج البيض على المافن



نصائح للطهي

ليس البروكلي هو الخضار الوحيد الذي يمكن استخدامه في هذه الوصفة. الفلفل الأحمر والفاصوليا الخضراء والكوسا تصلح أيض بشكل جيد. ما عليك سوى تقطيع الخضار جيدًا حتى تطهى لنفس الفترة الزمنية.

يكمن السر وراء طهي البيض المخفوق بشكل مثالي فيرفعه من الحرارة قبل طهيه تمامًا.