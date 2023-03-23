تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعلميات والإرشادات المهمة،التى يجب اتباعها خلال إعداد وجبة السحور ووضعها فى الحسبان .

أوضحت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي، مجموعة أطعمة تعطي الإحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، مشددة على ضرورة تناولها خلال وجبة السحور.

وأشارت الوزارة ألى الأصناف التي يمكن تقديمها خلال وجبة السحور وهى البقوليات وأشهرها الفول والعدس، واللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان والبيض.

هل يمكن الاعتماد على البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي ؟



أكدت «الصحة» على إمكانية الاعتماد على البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة، ولفتت الاهتمام الى أهمية الاعتماد على مكونات السلطة الخضراء، مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.

وأضافت الصحة أنه من المهم الاعتماد على تناول المياه بكثرة والعصائر الطازجة الفرش وتقليل نسبة السكر كما يمكن الاكتفاء بسكر الفواكه الطبيعية، والابتعاد قدر الإمكان عن شرب الشاي والقهوة، لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق، خلال ساعات الصيام.

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور

الأطعمة المقلية

حذرت وزارة الصحة، من تناول الأطعمة المقلية الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات في وجبة السحور فهي تزيد من الإحساس بالعطش.

ولفتت وزارة الصحة الانتباه إلى أن شهر رمضان، فرصة لاتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قوام رشيق وجسم مثالي، وذلك من خلال إتباع التعليمات المهمة، كالبعد عن المأكولات السريعة والمقليات والالتزام بالخضروات والفاكهة والتقليل من السكريات.

كما نصحت الوزارة، المواطنين بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي قدر الإمكان بعد الفطار من 30 ألى 45 دقيقة، وذلك من أجل عدم التعرض للتخمة و التمتع بصحة سليمة وآمنه، كما أن الرياضة تحسن الحالة المزاجية وعدم التعرض لوزن زائد خلال شهر رمضان فالبعض يعاني من هذه المشكلة .