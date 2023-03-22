لفطور مختلف وصحي.. طريقة عمل الكيك المحشي بالفواكه

تعتبر طريقة عمل الكيك المحشي بالفواكه، من وصفات المطبخ العالمي وهي حلوى سهلة وسريعة، ويمكن تحضيرها للفطور وتقديمها بمفردها أو مع القهوة.

وقدّم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكيكالمحشي بالفواكه، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة وربع، وتكفي مقادير هذه الوصفة لحوالي 6 إلى 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الكيك المحشي بالفواكه

طريقة عمل الكيك المحشي بالفواكه

مقادير طريقة عمل الكيك المحشي بالفواكه :

½2 كوب طحين

ملعقة كبيرة بايكينج باودر

4 بيض

ملعقة صغيرة فانيلا

ملعق صغيرة برش ليمون حامض

كوب سكر

½ كوب زيت نباتي

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة

كوب ماء

½ كوب فراولة

¼ كوب موز

½ كوب نوتيلا

طريقة عمل الكيك المحشي بالفواكه :

_ في صحن نضع الطحين والبايكينج باودر مع التقليب.

_ في صحن آخر نضع البيض، الفانيلا، برش الليمون الحامض، والسكر ثم نخفقهم معًا بالمضرب الكهربائي.

_ يضاف الزيت النباتي وحليب البودرة مع استمرار الخلط.

_ نضع الماء مع الخلط ثم يضاف مزيج الطحين مع الاستمرار فيما تفعلينه حتى الحصول على القوام المناسب.

_نسكب الخليط السابق في القالب، ثم ندخله الفرن لمدة نصف ساعة.

_ نقطع الكيك نصفين بعد النضج، ثم نحشو النصف السفلي بالفواكه والنوتيلا .

_ نضع نصف الكيك الثاني على الوجه، ثم نزين بالنوتيلا والفراولة.