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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريعة وسهلة.. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

طريقة عمل بسبوسة
طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

تعتبر طريقة عمل بسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي يتميز بها الشرق الاوسط، وهي من الحلويات التي نسعى لتحضيرها في شهر رمضان، ويمكن تحضيرها باللوز أو المكسرات، ولكن في هذه الوصفة سنقوم بتحضيرها بالقشطة.

 

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وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، وهي أحد الحلويات المصرية الشهيرة والتي يمكن تحضيرها في شهر رمضان بخطوات سهلة وبسيطة في اقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإلبكم الوصفة بالتفصيل في السطول التالية..

 

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة 

 

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة 

 

مقادير طريقة عمل بسبوسة بالقشطة :

2 كوب شربات

1 كوب فستق حلبي مفروم

5 ملعقة كبيرة حليب مكثف

1 كوب قشطة

1 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

2 ملعقة صغيرة زبدة

2 كوب سميد

 

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة :

_ نخلط الحليب المكثف والزبدة والسميد ومسحوق الخبز في وعاء، و نحرك جيدا.

 _ نضع نصف العجين في قالب، ونضع عليه القشطة، ويضاف النصف الأخر من العجين .

_ ندخل صينية البسبوسة بالقشطة الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة .

_ نسكب الشربات البارد، ونزينها بالمكسرات المفضلة لكم.

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