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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحمة المفرومة

طريقة عمل شرائح اللازانيا
طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحم  

تعتبر طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحم من الوصفات السهلة والبسيطة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل وعلى طريقة المطبخ الإيطالى، ويمكن تحضيرها على الغذاء كوجبة شهية ومفيدة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحم، وهي من الأكلات الإيطالية  الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

 

طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحم

 

 

طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحم

 

مقادير طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحم :

 1 علبة شرائح لازانيا

500 جرام لحم مقطع

1 كوب مشروم

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

3 فص ثوم مفروم

1 كوب مرق

1 كوب طماطم شيري

 

طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحم :

_ نسلق اللازانيا في الماء المغلي حتى تنضج، ثم نصفّيها.
_ نتبّل قطع اللحم بالملح، الفلفل والدقيق ثم نقليها في الزيت، ثم يضاف اليها المشروم، الثوم المفروم، الطماطم والمرق ونقلّب جيداً.
_ عندما يقترب اللحم والمشروم من النضج تضاف شرائح اللازانيا المسلوقة، ونتبّل بالملح والفلفل، ثم نترك الوعاء على النار لمدة 10 دقائق ثم نقدم شرائح اللازنيا باللحم ساخنة.

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