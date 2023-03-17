طريقة عمل الحواوشي في المنزل بنفس طعم المحلات

تعتبر طريقة عمل الحواوشي من الوصفات الشعبية، ومن أشهر وأشهى الأكلات السريعة المقتبسة من المطبخ المصري، وتتميز بكونها سهلة ولذيذة الطعم، كما أنها مشبعة وتعتبر وجبة متكاملة .

قدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل الحواوشي، أحد أشهر الأكلات المصرية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه المقادير لحوالي 4 أشخاص.

طريقة عمل الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي

مقادير طريقة عمل الحواوشي :

½ كيلو لحم مفروم

250 جرام دهن خروف

بصلة وسط مفرومة ناعم

2 فلفل أخضر

رشة ملح

رشة كمون

رشة فلفل اسود

2 حبهان

¼ كوب زيت

2 فلفل أخضر

5 أرغفة خبز

طريقة عمل الحواوشي :

_ نفرم البصل ناعما جدا، ونتركه جانبا فى وعاء عميق .

_ نقطع الفلفل قطع صغيرة، ويتم إضافته بالوعاء على البصل .

_ يضاف الملح والكمون والحبهان والفلفل .

_ يضاف اللحم المفروم ونقوم برش قطعة من دهن الخروف على الخليط .

_ نقوم بالتقليب والخلط جيدا لتمتزج كل المكونات معا .

_ ندخل الوعاء الثلاجة لمدة ساعة .

_ نحضر الخبز بعد مرور الساعة ونصنع فى كل خبز من الجانب فتحة صغيرة، ثم من خلالها الحشو ونفرده داخل الرغيف .

_ نكرر الأمر مع كل الأرغفة في الحشو.

_ ندهن الخبز من أعلى ومن أسفل بالزيت .

_ نسخن الفرن جيدا على نار متوسطة .

_ نرص الخبز فى صينية، وندخلها الفرن على الشبكة، ونتركه حتى تمام النضج (من ربع لتلت ساعة) ، ثم يقدم الحواوشي ساخنا .