عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمريض السكري.. احرص على اتباع هذا النظام في رمضان

السكري
السكري

خلال شهر رمضان سيكون نمط تناول الطعام الخاص لمرضى السكري مختلف، هناك وجبتان فقط في اليوم ، السحور ووجبة الإفطار . 

لهذا السبب قد تواجه تقلبات كبيرة في مستويات الجلوكوز في الدم عند مرضى السكري بسبب الفجوة الطويلة بين الوجبات وكميات أكبر من الطعام.

txt

مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

txt

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الخشاف بوصفة سهلة

للمساعدة في السيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم لمرضى السكري، اتبع الإرشادات الغذائية التالية خلال شهر رمضان.

حاول تناول الوجبة في السحور قبل شروق الشمس مباشرة وليس في منتصف الليل، سيؤدي ذلك إلى توزيع مدخولك من الطاقة بشكل متساوٍ وسينتج عن ذلك جلوكوز دم أكثر توازناً عند الصيام.

قم بتضمين الفواكه والخضروات  واللبن في وجباتك في الإفطار والسحور.

قلل من الأطعمة المقلية على الإفطار.

اختر أنواعًا خالية من السكر من المشروبات الغازية والمشروبات المنزوعة الكافيين والعصائر أو الماء واستخدمها لإرواء عطشك. 

تجنب إضافة السكر للمشروبات الساخنة.

المصدر nhs

السكري رمضان السحور الافطار مريض السكر ورمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

انتبه.. خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ولجنة الفتوى تحذر منه

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

اعتبرتها عتاب محبين.. قصة تهديد نجم الهلال بالقتل ووعده بالتأهل أمام الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023..فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

أثقل نجفة وأكبر منبر .. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

موضوعات متعلقة

مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

في يومها العالمي.. السعادة تحميك من مرض خطير

إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

بالحجاب.. ريهام عبد الغفور تتألق رفقة والدها| شاهد

لوك مختلف.. دينا الشربيني تثير ضجة بهذه الصور | شاهد

قصة شعر جديدة.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها| شاهد

التصوير الجزيئي.. تقنية واعدة تزف بشرى لمرضى السرطان

باربي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

ترشيحاتنا

حدث ليلا | الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

بعد رفع الفائدة .. البنوك الأمريكية الكبرى تقود تراجعات وول ستريت

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

اعرف سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في السعودية

لمريض السكري.. احرص على اتباع هذا النظام في رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمريض السكري.. احرص على اتباع هذا النظام في رمضان

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

مشروب رمضان .. طريقة تحضير التمر الهندي بالخطوات

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

فيديو

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ