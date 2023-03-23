لمريض السكري.. احرص على اتباع هذا النظام في رمضان

خلال شهر رمضان سيكون نمط تناول الطعام الخاص لمرضى السكري مختلف، هناك وجبتان فقط في اليوم ، السحور ووجبة الإفطار .

لهذا السبب قد تواجه تقلبات كبيرة في مستويات الجلوكوز في الدم عند مرضى السكري بسبب الفجوة الطويلة بين الوجبات وكميات أكبر من الطعام.

للمساعدة في السيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم لمرضى السكري، اتبع الإرشادات الغذائية التالية خلال شهر رمضان.

حاول تناول الوجبة في السحور قبل شروق الشمس مباشرة وليس في منتصف الليل، سيؤدي ذلك إلى توزيع مدخولك من الطاقة بشكل متساوٍ وسينتج عن ذلك جلوكوز دم أكثر توازناً عند الصيام.

قم بتضمين الفواكه والخضروات واللبن في وجباتك في الإفطار والسحور.

قلل من الأطعمة المقلية على الإفطار.

اختر أنواعًا خالية من السكر من المشروبات الغازية والمشروبات المنزوعة الكافيين والعصائر أو الماء واستخدمها لإرواء عطشك.

تجنب إضافة السكر للمشروبات الساخنة.

المصدر nhs