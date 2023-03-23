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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طباعة أكل وحلوى بتقنية ثلاثية الأبعاد.. مفاجأة لعشاق الطعام

اكل ثلاثي الابعاد
اكل ثلاثي الابعاد

يعتبر الطبخ من المجالات التي يهتم بها الجميع، ولكن في تقنية جديدة تسعى الولايات المتحدة الامريكية، الى فهم المزيد عن تكنولوجيا جديدة عن طريق الطهي ثلاثي الابعاد وقدرتها على تعزيز التجارب في الطهي. 
 

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وبحسب ما ورد في صحيفة الجارديان البريطانية، يسعى باحثون بالولايات المتحدة إلى فهم المزيد عن كيفية إمكانية تكنولوجيا الطعام ثلاثية الأبعاد، وقد تمكنوا من صنع حلوى من سبعة مكونات، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بهدف فهم المزيد عن كيفية إعداد طبق يضم عناصر متنوعة من الطعام باستخدام التكنولوجيا.


وجرى صنع الحلوى التي تشبه كعكة الجبن، من بسكويت غراهام وزبدة الفول السوداني والبندق وموز مهروس وكرز وفراولة.


وقال فريق البحث، الذي نشر تجربته في دورية «إن بي جيه ساينس أوف فود»، إن العمل الذي اضطلع به يرسي الأساس اللازم لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل مع طابعة الطعام ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك سلامة الغذاء والسماح للمستخدمين بالتحكم في العناصر الغذائية الموجودة بوجباتهم.


من جهته، قال بروفسور كريستين كوبر، الذي يتولى تدريس علم التغذية بجامعة بيس في الولايات المتحدة: «نواجه مشكلة هائلة تتعلق بانخفاض القيمة الغذائية للأطعمة المعالجة». 

وأضاف كوبر: «الطباعة ثلاثية الأبعاد للطعام ستنتج طعاماً معالجا كذلك، لكن الأمر الإيجابي هنا يكمن في أن البعض سيحظون بذلك بقدرة أكبر على التحكم في التغذية وتكييفها لما يرغبون فيه، أي تغذية تحمل طابعاً شخصياً».
 

ثلاثي الأبعاد الطهى الطبخ

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