بيوت مصنوعة من البطاطس للعيش على سطح كوكب المريخ.. مفاجأة صادمة

يقول العلماء إن المستوطنين الأوائل الذين من الممكن أن يتمكنوا من العيش على سطح كوكب المريخ قد ينتهي بهم الأمر بالعيش في منازل مصنوعة من البطاطس.

وبحسب ما ورد في “ديلي ستار” البريطانية،ابتكر بوفين، في جامعة مانشستر نوعًا خاصًا من مواد البناء على كوكب المريخ يسمى StarCrete ، وهو مصنوع من مزيج من الغبار خارج الأرض ونشا البطاطس وقليل من الملح.

ويقال إن مادة عصر الفضاء أقوى بمرتين من الخرسانة العادية، وتعتمد على مواد بسيطة، مما يجعل من السهل إنتاجها بتكلفة منخفضة.

وقال الدكتور أليد روبرتس الذي قاد البحث: 'بما أننا سننتج النشا كغذاء لرواد الفضاء ، فمن المنطقي النظر إلى ذلك على أنه عامل ملزم وليس دم بشري'.

'أيضًا ، لا تزال تقنيات البناء الحالية بحاجة إلى سنوات عديدة من التطوير وتتطلب طاقة كبيرة ومعدات معالجة ثقيلة إضافية والتي تضيف جميعها التكلفة والتعقيد إلى المهمة.

'StarCrete لا تحتاج إلى أي من هذا ولذا فهي تبسط المهمة وتجعلها أرخص وأكثر جدوى.'

ويحتوي كيس مكون من 25 كيلو من البطاطس المجففة على ما يكفي من النشا لإنتاج نصف طن من StarCrete ، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Open Engineering.

اما التحدي الأكبر الذي يواجه العلماء فهو إيجاد طريقة موثوقة لزراعة البطاطس على المريخ.

وسيحتاج المستوطنون المريخون إلى إيجاد طريقة لزراعة الغذاء على الكوكب الأحمر إذا كانوا يريدون إقامة دائمة.

وتعمل المجموعة الآن على اختبار StarCrete كمواد بناء على الأرض، على أمل أن يتم استخدامها يومًا ما في البناء خارج كوكب الأرض.

وفي مارس 2018 ، أصدرت الولايات المتحدة تعليمات لوكالة ناسا بإرسال بشر إلى المريخ بحلول عام 2033 ، واعتقدت أنه من المرجح أن يتحقق ذلك بحلول عام 2035 أو بعد ذلك نظرًا للعدد الهائل من العقبات التي تواجه البشرية في السباق إلى المريخ.