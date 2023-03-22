عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيوت مصنوعة من البطاطس للعيش على سطح كوكب المريخ.. مفاجأة صادمة

بطاطس
بطاطس

يقول العلماء إن المستوطنين الأوائل الذين من الممكن أن يتمكنوا من العيش على سطح كوكب المريخ قد ينتهي بهم الأمر بالعيش في منازل مصنوعة من البطاطس.

txt

أمح الدولي يشعل السوشيال ميديا بمفاجأة لإمام عاشور في حفل زفافه| فيديو

txt

خبراء في لغة الجسد يفجّرون مفاجأة صادمة باجتماع الرئيس بوتين ونظيره الصيني

وبحسب ما ورد في “ديلي ستار” البريطانية،ابتكر بوفين، في جامعة مانشستر نوعًا خاصًا من مواد البناء على كوكب المريخ يسمى StarCrete ، وهو مصنوع من مزيج من الغبار خارج الأرض ونشا البطاطس وقليل من الملح.

ويقال إن مادة عصر الفضاء أقوى بمرتين من الخرسانة العادية، وتعتمد على مواد بسيطة، مما يجعل من السهل إنتاجها بتكلفة منخفضة.

 

وقال الدكتور أليد روبرتس الذي قاد البحث: 'بما أننا سننتج النشا كغذاء لرواد الفضاء ، فمن المنطقي النظر إلى ذلك على أنه عامل ملزم وليس دم بشري'.

'أيضًا ، لا تزال تقنيات البناء الحالية بحاجة إلى سنوات عديدة من التطوير وتتطلب طاقة كبيرة ومعدات معالجة ثقيلة إضافية والتي تضيف جميعها التكلفة والتعقيد إلى المهمة.

'StarCrete لا تحتاج إلى أي من هذا ولذا فهي تبسط المهمة وتجعلها أرخص وأكثر جدوى.'

ويحتوي كيس مكون من 25 كيلو من البطاطس المجففة على ما يكفي من النشا لإنتاج نصف طن من StarCrete ، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Open Engineering.

اما التحدي الأكبر الذي يواجه العلماء فهو إيجاد طريقة موثوقة لزراعة البطاطس على المريخ.

وسيحتاج المستوطنون المريخون إلى إيجاد طريقة لزراعة الغذاء على الكوكب الأحمر إذا كانوا يريدون إقامة دائمة.

وتعمل المجموعة الآن على اختبار StarCrete كمواد بناء على الأرض، على أمل أن يتم استخدامها يومًا ما في البناء خارج كوكب الأرض.

وفي مارس 2018 ، أصدرت الولايات المتحدة تعليمات لوكالة ناسا بإرسال بشر إلى المريخ بحلول عام 2033 ، واعتقدت أنه من المرجح أن يتحقق ذلك بحلول عام 2035 أو بعد ذلك نظرًا للعدد الهائل من العقبات التي تواجه البشرية في السباق إلى المريخ.

المريخ البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أسوان.. لا خوف منه

شوبير يزف بشري سارة لجماهير الاهلي بشأن كهربا

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

100 جبل ذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المناجم في مصر

موضوعات متعلقة

أمح الدولي يشعل السوشيال ميديا بمفاجأة لإمام عاشور في حفل زفافه| فيديو

خبراء في لغة الجسد يفجّرون مفاجأة صادمة باجتماع الرئيس بوتين ونظيره الصيني

من بيتها لدار مُسنين.. بريطانية تعرض منزلها للبيع بعد 102 عام لسبب صادم|شاهد

حدث غير مسبوق.. جنوح 900 دولفين على شواطئ فرنسا

قصة شاب مكسيكي يعيش مع تمساح في المنزل وينام معه على السرير

حلمت بزلزال فألقت نفسها من البلكونة.. وفاة تركية بسبب اضطراب ما بعد الصدمة

بداية كورونا من المختبر أم الحياة البرية؟.. دراسة جديدة تحل اللغز

كارثة بيئية تهدد الأرض بسبب زوال الغابات

ترشيحاتنا

حفر واختباء .. حيوانات الغرير تعطل حركة القطارات في هولندا

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أضرار مادية.. بيان عاجل لـ سوريا بشأن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب

رئيس القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال أسوان.. ويؤكد: لا خسائر

شأن داخلي..أول تعليق لحسام حسن على انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ