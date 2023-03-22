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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبراء في لغة الجسد يفجّرون مفاجأة صادمة باجتماع الرئيس بوتين ونظيره الصيني

بوتين يستقبل نظيره
بوتين يستقبل نظيره الصيني في موسكو

قال خبير في لغة الجسد إن الرئيس الصيني شي جين بينغ نظر إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين «مثل الأخ الأصغر» في أول اجتماع مُتلفز بشأن زيارة الدولة التي قام بها «شي» إلى موسكو لمناقشة تفاصيل الحرب الروسية الأوكرانية.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال الخبير إن «شي» بدا أكثر استرخاء وقيادة وكشف عن دلائل أخرى على أن الزعيم الصيني يمتلك الآن كل السلطة للسيطرة على زمام الأمور من خلال المحادثات الخاصة بزيارة الدولة التي قام بها “شي” إلى موسكو.

وقالت كارين ليونج ، المدير الإداري لشركة Influence Solutions التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، إن شي استبق بوتين بجزء من الثانية في محاولة الوصول إلى المصافحة باليد، مما يشير إلى أنه “على الرغم من أنه هو الشخص الذي يزور موسكو، إلا أنه هو الشخص الذي في يده زمام الأمور”. 

وتبنت لويز ماهلر، الخبيرة في لغة الجسد والسلوك القيادي في ملبورن بأستراليا، وجهة نظر مماثلة ، مشيرة إلى أن شي وضع يده على رأس بوتين، وهو أمر يمكن أن يشير أيضًا إلى قدر من الهيمنة.

وفي وصف تفصيلي، قالت ماهلر "عندما جلسوا معًا لتبادل التحية وبدأ الحديث من خلال المترجمين ، واستقبلوا بعضهم البعض بصفتهم «صديقًا عزيزًا»، ترنح الرئيس، وحرك ساقه ، وشد قبضته ، ونظر إلى الأرض ، مما يشير إلى الانفعالات الكامنة.

بينما وعلى العكس من ذلك، بدا شي «مستقرًا وواثقًا».

ولاحظ ليونج نفس التشنجات اللاإرادية في بوتين، والتي تناقضت مع السلوك المريح ظاهريًا.

وقالت: 'إذا قارنت الأمر مع شي، فإن شي هو رجل الدولة المتقن، لديه الكثير من الجاذبية ، والتواصل البصري الرائع ، فهو ينظر إلى بوتين كما يبدو الأخ الأكبر.

ورغم أن الرئيس بوتين البالغ من العمر 70 عامًا، أكبر من الرئيس شي البالغ 69 عامًا ، ببضعة أشهر فقط ، وجلس على كرسي السلطة أكثر من ضعف مدة حكم “شي”.

لغة الجسد بوتين موسكو

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