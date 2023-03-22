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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من بيتها لدار مُسنين.. بريطانية تعرض منزلها للبيع بعد 102 عام لسبب صادم|شاهد

السيدة المعمرة نانسي
السيدة المعمرة نانسي

عاشت السيدة نانسي في منزلها منذ الطفولة ولمدة 102 عام متواصلة قبل أن تقرر بيعه في خطوة وصفتها بالصعبة، رغم أن المنزل كان قد تم شراؤه منذ قديم الأزل بمبلغ لا يصدق. 
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كشفت الجدة التي عرضت منزلها للبيع أن العقار تم شراؤه مقابل 200 جنيه إسترليني فقط.

وأدرجت نانسي جوان جيفورد من سومرست البريطانية، العقار المكون من ثلاثة أسرة والتي عاشت فيها لأكثر من قرن مقابل 170 ألف جنيه إسترليني تقريبًا.

اشترت عائلة السيدة البالغة من العمر 104 أعوام العقار في عام 1921 مقابل 200 جنيه إسترليني فقط - أي ما يعادل 12526 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا اليوم.

ويبلغ السعر المطلوب للمنزل 169،950 جنيهًا إسترلينيًا - وهو عائد بنسبة 1257% على سعره الأصلي عند تعديله وفقًا للتضخم - وهو معروض في السوق بسبب تدهور صحة جوان.

تغادر الأرملة منزل طفولتها وتنتقل إلى دار سانت بنديكت للمسنين في غلاستونبري.

وفي وصف حياتها في المنزل قالت: "كانت الأوقات التي مررنا بها عندما كنا أطفالًا رائعة ، حيث كنا نمر عبر الحقول ، والقفز فوق الخنادق ، وتعشيش الطيور ، والسباحة في الأنهار ، وهناك أشياء كثيرة لا يفعلها الأطفال هذه الأيام".

“في الماضي ، كان معظم الأطفال في مثل سننا يعرفون الجميع ، وكان لدينا جميعًا منزل مفتوح، وكان من الجيد ترك بابك على المزلاج.. كنّا جميعًا فقراء ، لكن الجميع كانوا سعداء”.

منزلها المنزل

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