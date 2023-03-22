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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمح الدولي يشعل السوشيال ميديا بمفاجأة لإمام عاشور في حفل زفافه| فيديو

امح الدولي مع امام
امح الدولي مع امام عاشور

حصدت صور أمح الدولي آلاف الإعجابات بعدما فاجأ لاعب نادي الزمالك السابق إمام عاشور بحضور حفل زفافه حيث انتشر الذي الذي نشره امح على صفحته الخاصة على موقع انستجرام منذ قليل كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

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فاجأ أمح ، أحد أبرز مشجعي النادي الأهلي، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، خلال حفل زفافه، إذ حرص على الحضور ومداعبته بالحديث عن احتمالية انتقاله للقلعة الحمراء.


ونشر أمح الدولي، فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، أثناء حضوره لحفل زفاف إمام عاشور، وكتب: «مبرووووووووك أخويا وحبيبي وعشرة عمري إمام عاشور».

وظهر أمح الدولي خلال الفيديو وهو يداعب إمام عاشور وتبادل الثنائي الضحكات، بعدما قال أمح: «أنت جاي الأهلي خلاص».

ويحتفل إمام عاشور نجم ميتيلاند الدنماركي ولاعب المنتخب الوطني بحفل زفافه مساء اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة من فرح إمام عاشور الذي يقام  حاليا في أحد فنادق القاهرة.

وينضم إمام عاشور لمعسكر منتخب مصر عقب الانتهاء من حفل زفافه.

وكان إمام إمام عاشور احتفل بخطوبته يوم 6 يناير الماضي، فى حفل عائلى اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء المقربين من اللاعب وخطيبته، كما حضر الحفل عدد من زملاء اللاعب السابقين في الزمالك مثل أشرف روقة وعمرو السيسي وعبد الله جمعة.

امام عاشور مواقع التواصل حفل زفافه

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