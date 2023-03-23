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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علاج أم سم خطير .. استخدام البوتوكس في عمليات التجميل يسبب صدمة للأطباء

استخدام البوتوكس
استخدام البوتوكس

يسعى الكثيرون للبحث عن عيادات للخضوع لعمليات جراحية تجميلية لإنقاص الوزن أو شد مناطق معينة في الجسد، بينما يحذر الاطباء من اصابات خطيرة قد تحدث بسبب تلك العمليات. 

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وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أصيب مرضى الجراحة التجميلية في عيادتين مختلفتين بعدوى تسببت في إصابة البعض بالشلل.

وتم إرجاع تفشي تسمم البوتولينوم ، الناجم عن بكتيريا Clostridium botulinum التي تستخدم في علاجات البوتوكس ، إلى مستشفيين خاصين في تركيا ، حيث خضع المرضى لجراحات باستخدام ادوات حادة في محاولة لإنقاص الوزن.

تم الإبلاغ حتى الآن عن إجمالي 67 حالة من المرض، والتي يمكن أن تسبب الشلل في أخطر حالاتها وحتى الموت، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC).

ومن بين هؤلاء ، كان معظمهم من تركيا ، ولكن تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في ألمانيا ، وواحدة في النمسا وأخرى في سويسرا.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن ، ولكن وصلت الخطورة الى حد إدخال بعض المرضى الذين يعانون من حالات أكثر خطورة إلى العناية المركزة.

ويموت ما بين خمسة و 10% من المصابين بالتسمم الغذائي بسبب المرض الذي يصيبهم بعد العمليات.

ولكن على الرغم من المخاطر، غالبًا ما يستخدم البوتوكس للأغراض الطبية والجمالية.

وفي السنوات الأخيرة، يتم حقن البوتوكس في جدار المعدة لإبطاء عملية الهضم، مما يعني أن أولئك الذين خضعوا لهذه العملية يشعرون بالشبع لفترة أطول بعد الوجبات.

الأطباء العمليات

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