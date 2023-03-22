بعد تحذير البنتاجون.. بريطانيا تطلق حملات للبحث عن الكائنات الفضائية

يعتبر البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي عاصمة الأجسام الغريبة في العالم، بينما أصبحت الآن بريطانيا في نفس السباق حيث يهتم الكثيرون فيها بالبحث عن الكائنات الفضائية.





وبحسب ديلي ستار البريطانية، في الأسابيع الأخيرة، أسقطت الطائرات المقاتلة الأمريكية أربعة أجسام فوق أمريكا الشمالية - تم التأكد من أن إحداها بالون تجسس لكن الثلاثة الأخرى لم يتم التعرف عليها، مما جعل البعض يتخوف من كونها أجسام فضائية.

والآن ، يبحث المتحمسون في جميع أنحاء المملكة المتحدة عن أجسام طائرة مجهولة الهوية بعد مشاهدتها عبر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع وحصدت ملايين المشاهدات.

وقرّر فريق في BonusInsider تحليل ما يقرب من 500 مشاهدة تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال العام الماضي.

والبيانات من المنظمات المنظمة المكرسة لتحديد الأجسام الطائرة المجهولة ومن طلبات حرية المعلومات ، تم الإبلاغ عن 497 مشاهدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

بينما في عام 2021 ، تم تسجيل 413 مشاهدة فقط و 465 في عام 2020 - مما يعني أن المشاهدات في ازدياد.

وعلى مدى السنوات الثلاث، سجلت إنجلترا مئات المشاهدات أكثر من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية.

ويعتقد البعض أنه يمكن تفسير بعض المشاهدات من خلال إطلاق أقمار الإنترنت Star Link ، وهو مشروع SpaceX الذي بدأ في عام 2019.

ومع ذلك ، ذكرت صحيفة ديلي ستار سابقًا أن أيرلندا الشمالية أصبحت نقطة ساخنة للأطباق الطائرة ، وفقًا لملفات الشرطة بين عامي 2016 و 2022.

وأضاف المنشور أن معظم المشاهد يتم تسجيلها بين الساعة 9 مساءً و 10 مساءً يوم السبت.

وقد حذّر مسئولو البنتاجون بـ الولايات المتحدة الأمريكية قي وقت سابق من احتمال وجود سفينة فضائية غريبة في نظامنا الشمسي، فقد تعمل تلك السفينة الأم على إرسال مجسات إلى الأرض.

قال مسئولو البنتاجون في تقرير بحثي، إن الفضائيين قد يزورون نظامنا الشمسي ويجرون استطلاع على كوكب الأرض، وذلك يشبه مثل المهام التي أجرتها ناسا عند دراسة كواكب أخرى.