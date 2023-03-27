شعبة الدخان: ارتفاع فى أسعار السجائر المحلية.. واستقرار 3 أنواع

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات زيادة أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات لمنتجات الشرقية للدخان"إيسترن كومباني" ، بالاضافة الى ارتفاع دايفيدوف من 49 إلى 52 جنيه بقيمة زيادة 3 جنيهات.



واكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أعلنت أسعارها الجديدة وهى وفقا للجدول التالي:

أسعار السجائر قبل الزيادة وبعدها

3.4 مليار جنيه أرباح نصفية

يشار إلى أن الشرقية - إيسترن كومباني، حققت أرباحاً بلغت 3.48 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 2.92 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات إيسترن كومباني خلال النصف الأول إلى 9.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.53 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأوضحت إيسترن كومباني أنه تم تسجيل بيانات جيدة ولكن مع تحديات مواصلة تحقيق تلك النتائج الفترة المقبلة في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف.