عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الدخان: ارتفاع فى أسعار السجائر المحلية.. واستقرار 3 أنواع

أسعار السجائر فى
أسعار السجائر فى مصر

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات زيادة أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات لمنتجات الشرقية للدخان"إيسترن كومباني" ، بالاضافة الى ارتفاع دايفيدوف من 49 إلى 52 جنيه بقيمة زيادة 3 جنيهات.


واكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أعلنت أسعارها الجديدة وهى وفقا للجدول التالي: 

أسعار السجائر قبل الزيادة وبعدها

3.4 مليار جنيه أرباح نصفية

يشار إلى أن الشرقية - إيسترن كومباني، حققت أرباحاً بلغت 3.48 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 2.92 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

txt

الشرقية للدخان توضح أسباب زيادة أسعار السجائر والمعسل

txt

‎صدمة لـ المدخنين في نهار رمضان.. مفاجأة مدوية عن السجائر الشعبية

وارتفعت إيرادات إيسترن كومباني خلال النصف الأول إلى 9.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.53 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأوضحت إيسترن كومباني أنه تم تسجيل بيانات جيدة ولكن مع تحديات مواصلة تحقيق تلك النتائج الفترة المقبلة في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

الهلال يُقاطع الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا الحاسمة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب الطقس.. بيان مهم بشأن حضور طلاب الجامعات في السعودية

تعبير قرآني عجيب في سورة النساء..شرح محمد داوود

الأرصاد الجوية: إرشادات للسلامة عند القيادة في الأمطار

الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين في تل أبيب.. فيديو

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

التصريح بدفن جثمان فتاة وحجز شقيقها بمستشفى سوهاج الجامعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات مثيرة تكشفها دراسة جديدة تأثير القهوة

ماغيرتش ملاية السرير طول حياتها.. إنجليزية تثير صدمة العالم

زغاريد في منزل مرتضى منصور بعد الإفراج عنه.. شاهد

رجيم رمضان لخسارة 7 كيلو من الوزن في أسبوع

فيديو

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ