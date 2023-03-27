انطلاق فعاليات أولى السهرات الرمضانية بثقافة السويس

أقيمت السهرة الرمضانية الثقافية الاولى بالسويس تحت عنوان مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية حاضر فيها الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية الأوقاف والشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة.

وتحدثا حول محاور من فضائل حُسن الخلق ، جانب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ، الآداب والأخلاق عنوان صلاح الأمم ، أسباب ووسائل اكتساب الأخلاق الحسنة.

الجدير بالذكر أن السهرات الرمضانية تهدف لتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة والثقافة الرشيدة والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير،وكذلك التكافل الاجتماعي والعمل على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية والاستفادة الجادة من الوقائع التي تسرد بالسهرات الرمضانية.