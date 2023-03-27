ثقافة السويس تناقش دور المرأة العاملة في النهوض بالمجتمع ببيت ثقافة العمدة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس بادارة عبد المنعم حلاوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والخطط التوعوية لاثراء الفكر الثقافي لدفع عجلة الحراك الثقافي للحاق بالركب الحضاري والدول المتقدمة

حيث أقام بيت ثقافة العمدة محاضرة بعنوان ( دور المرأة العاملة في النهوض بالمجتمع )

والتي اوضحت إن المرأة العاملةلعبت دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.

أعقبها ورشة فنية رسوم عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان ورسم علي الوجوه للاطفال.

أقام نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس محاضره بعنوان (التعرف علي برنامج windows 10) حاضرها المدربة شيماء عبد الحكيم .