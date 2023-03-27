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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى للمرة الثانية اليوم، حيث أجبروا المعتكفين على الخروج من المسجد عبر باب السلسلة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المصلين سواء نساء أو رجالا أو شيوخا.

واقتحم عشرات المستوطنين، أمس الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي فرغت ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت دائرة الأوقاف الاسلامية، إن أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحموا "الاقصى" في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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