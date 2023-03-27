5 سيارات 4×4 فاخرة 2023 في الإمارات.. صور

يضم السوق الإماراتي للسيارات العديد من موديلات السيارات الجديدة موديل 2023، ودائما ما يبحث الإماراتيون عن سيارات ذات قوة عالية ومساحات واسعة لتتماشي مع طبيعتهم واحتياجاتهم، وتساعدهم علي التحرك في الرمال والتخييم مع أصدقائهم ومن هذه الإصدارات سيارة، بي إم دبليو X5، وهوندا HRV ، ورينو كوليوس، وتويوتا هاى لاندر، ولكزس GX .

يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات تعمل بقوة الدفع الرباعي بالإمارات موديل 2023 :

1- لكزس GX

تنتج سيارة لكزس GX موديل 2023 قوة 292 حصان، بفضل امتلاكها محرك 8 سلندر سعة 4600 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 87 لتر .

لكزس GX

- سعر لكزس GX موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 260 ألف درهم إمارتي.

الفئة الثانية سعرها 300 ألف درهم إماراتي .

2- تويوتا هايلاندر

تستهلك سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 من الوقود 5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 240 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 237 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 65 لتر .

تويوتا هايلاندر

- سعر تويوتا هايلاندر موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 156 ألف درهم إمارتي .

الفئة الثانية سعرها 181 ألف درهم إماراتي .

3- رينو كوليوس

تتسارع سيارة رينو كوليوس موديل 2023 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية، وتستهلك 8.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 199 كم/ساعة، وبها محرك سعة 2500 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 170 حصان، وعزم دوران 233 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر .

رينو كوليوس

- سعر رينو كوليوس موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 85 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية سعرها 95 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة سعرها 119 ألف درهم إماراتي .

4- هوندا HRV

تصل سعة خزان وقود سيارة هوندا HRV موديل 2023 الي 50 لتر، وتنتج قوة 119 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190كم/ساعة.

هوندا HRV

- سعر هوندا HRV موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 89 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية سعرها 94 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة سعرها 104 ألف درهم إماراتي .

5- بي ام دبليو X5

تحتوي سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2023 علي محرك سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 335 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل سعة خزان وقودها الي 83 لتر .

بي ام دبليو X5

- سعر بي إم دبليو X5 موديل 2023

الفئة الأولي سعرها 61 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية سعرها 65 ألف درهم إماراتي .