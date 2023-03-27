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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات سيدان فاخرة في 2023 بالسعودية

أفضل 5 سيارات سيدان
أفضل 5 سيارات سيدان فاخرة في 2023 بالسعودية

يبحث العديد من المواطنين المقيمين في جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

 

ويسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات سيدان فاخرة في 2023 ، داخل المملكة العربية السعودية .

 

1- جينيسيس‎ G90

جينيسيس‎ G90

تعتمد سيارة جنسس G90 موديل 2023 على محرك V6 سعة 3,5 لتر قوة 375 حصان ( 380 حصان أوروبي PS ) و 530 نيوتن متر من عزم الدوران ، وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات ، وتأتي مزودة بمجموعة جنسس الكاملة من ميزات السلامة ومساعدة السائق على الطرق السريعة كميزة قياسية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك / PRESTIGE RWD 2023 بسعر 379,885 ر.س

- أوتوماتيك / PLATINUM RWD 2023 بسعر 427,035 ر.س

- أوتوماتيك / PLATINUM AWD 2023 بسعر 437,385 ر.س

- أوتوماتيك / ROYAL E/SC AWD 2023 بسعر 500,635 ر.س

- أوتوماتيك / ROYAL E/SC LWB AWD 5P 2023 بسعر 624,835 ر.س

- أوتوماتيك / ROYAL E/SC LWB AWD 4P 2023 بسعر 627,135 ر.س

 

2- بي ام دبليو 760

بي ام دبليو 760

تعتمد السيارة بي ام دبليو 760 موديل 2022 ، على محرك 12 سلندر على شكل حرف V سعة 6,6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يصدر منه قوة تصل إلى 601 حصان ( 609 حصان أوروبي PS ) بين 5500-6500 دورة في الدقيقة .

و ترسل هذه السيارات القوة إلى جميع العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ، لتتسارع السيارة من السكون وصولاً إلي سرعة 96 كم/س ( 60 ميل/س ) في 3,6 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك / XDRIVE 2022 بسعر 712,800 ر.س

 

3- مرسيدس مايباخ

مرسيدس مايباخ

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج قوه حصانيه قدرها 503 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 250 كم/ ساعة، وتنتج عزم اقصي للدوران 700 نيوتن/ متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات .

وتستهلك السيارة سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 ، 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتعتمد السيارة علي قوة الدفع الرباعي .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك / S 650 2022 بسعر 1,329,900 ر.س

 

4- بنتلى فلاينج سبير

بنتلى فلاينج سبير

تاتى السيارة بنتلى فلاينج سبير موديل 2022 ، بقوة محرك W12 يولد قوة قدرها 626 حصان وعزم دوران 664 رطل قدم، الخيار الثاني V8 بقوة 542 حصان، أما الخيار الثالث هو محرك هجين يجمع بين محرك كهربائي 100 كيلو واط ومحرك بنزين بسعة 2.9 لتر تصل سرعته القصوى إلى 177 ميلاً في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك 2022 بسعر 825,000 ر.س

- أوتوماتيك 2022 بسعر 1,375,000 ر.س

 

5- رولز رويس فانتوم       

رولز رويس فانتوم

ياتى محرك رولز رويس فانتوم موديل 2022 ، 6.75 لتر و 6.500 سي سي، كما أنه تم تزويدها بضاغط تيربو ذو قوة 571 حصان و900 نيوتن متر .

يصل طول رولز رويس فانتوم موديل 2022 إلى 5.762 متر، ويبلغ عرضها 2.019 متر، كما أن ارتفاعها يبلغ 1.646 متر، يصل ارتفاع قاعدة العجلات 3.552 متر، ويبلغ وزن السيارة 2.495 كيلو.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك / SHORT WHEELBASE 2022 بسعر 1,980,000 ر.س

- أوتوماتيك / EXTENDED WHEELBASE 2022 بسعر 2,310,000 ر.س

سيارات سيارات سيدان سيارة السوق السعودي جينيسيس بي إم دبليو مرسيدس مايباخ بنتلي فلاينج سبير رولز رويس فانتوم

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