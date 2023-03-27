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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: صرف استعاضات شهر أبريل لأكثر من 40 ألف منفذ توزيع

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

بدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، وظالتي يصل عددها إلى 150 مخزن رئيسي في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر أبريل القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

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واكد التقرير الوارد إلى  الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من شركتي الجملة صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف.

وأشار التقرير إلى أن الشركتين يقومان بضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يومياً على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم، وأضاف التقرير الوارد من شركتي الجملة (العامة – المصرية) أن نسبة صرف السلع التموينية لشهر مارس وصلت إلى 99%.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين احمد كمال أن صرف الاستعاضات للمنافذ يكون قبل بداية الشهر حتى تكون منافذ الصرف جاهزة لاستقبال المواطنين، وأكد المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير أن السلع التي تطرح للمواطنين على بطاقة الدعم سلع جيدة ويتم متابعتها تموينياً شهرياً، وأضاف احمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين إلى أن   الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً صرف السلع التموينية سواء من المخازن أو المنافذ.

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