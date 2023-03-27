القرص بـ 75 جنيها.. طريقة عمل الطعمية الكيرى على السحور

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لفاتورة توضح ثمن قرص الطعمية بالجبنة الكيرى فى إحدى المحلات والذي بلغ 75 جنيهاً وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا.

وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الطعمية بالجبنة الكيرى فى المنزل على السحور..

طريقة تحضير الطعمية بالجبنة الكيرى.

1 1/2 كوب حمص مجفف.

1 بصلة متوسطة مقطعة أرباع.

1/3 كوب بقدونس طازج مفروم خشن.

1/3 كوب كزبرة طازجة مفرومة خشنة.

4 فصوص ثوم كبيرة.

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الذوق.

1/4 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصلة حمراء متوسطة ، مقطعة إلى مكعبات.

1/2 كوب جبنة كيرى.

زيت للقلي.

طريقة التحضير الطعمية بالجبنة الكيرى.

تخلط جميع المكونات ثم نضع الجبنة الكيرى فى النص و تقلى فى الزيت.