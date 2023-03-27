إطلالات جريئة عرضت منة عرفة للانتقادات

تصدرت الفنانة منة عرفة تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول تصريحات طليقها محمود المهدي.

وتتميز منة عرفة بإطلالتها المثيرة للجدل من خلال اختيارها الفساتين المكشوفة والملابس الجريئة، كما تميل ، إلى اختيار الشعر الطويل، واختيار الوان الشعر المختلفة التي تكشف عن جمالها وأناقتها بشكل مختلف .

ومن الناحية الجمالية تفضل منة عرفة، اختيار المكياج بألوان بنية تكشف جمال عينيها، وتفضل أن تضع أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها التي عرضتها للانتقاد.