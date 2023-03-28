دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب .. ربي إنا نسألك كل الرضا

يكثر البحث عن دعاء اليوم السادس من رمضان، مع دخول ليلة اليوم السادس من رمضان لعام 1444هـ، الموافق اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023.

ودعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب بإذن الله تعالى في هذه الساعة من الليل التي يغفل عنها الناس، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى تبارك وتعالى يغفر ويجيب ويعفو عمن قام الثلث الأخير من الليل بالدعاء والاستغفار.

الذكر

دعاء اليوم السادس من رمضان

وفي اليوم السادس من رمضان احرص على تجديد نية الصيام، حيث أوضحت دار الإفتاء، أنه إذا استطاع الإنسان عقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، ولكن إذا خاف أن ينسى فلينو في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.

وأشارت الإفتاء إلى أنّ النية عند بعض الأئمة يجب تجديدها لكل يوم من أيام رمضان، ولا بد من تثبيتها ليلًا قبل الفجر بأن يقول نويت صيام غدٍ من شهر رمضان، ويقول المسلم في دعاء نية صوم رمضان: "اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملًا لوجهك الكريم إيمانًا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا".

ومن دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب ما يلي:

1- ربي إنا نسألك كل الرضا، وأن تبعد عنا سبل الشيطان، وأن تجعل لنا في الجنة مكان، فأنت قاضي الحوائج يا رب العالمين.

2- ربي طهرنا من الذنوب والخطايا كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس، واللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من كل مرض وحقد، إنك رحيم يا أرحم الراحمين.

3- ربي من علي في هذا الشهر بحسن عبادتك، ونسألك يا الله أن تشرح لنا صدورنا بكل تقوى وخشوع، فأنت أكرم الأكرمين.

4- اللهم إنا نسألك أن تسلمنا رمضان وتتسلمه منا بالشكل الذي يجعلك راضٍ عنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا برحمتك، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا و اعتقنا من النار يا رحيم.

5- ربي إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له.

6- ربي إنا نرجو رحمتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت.

7- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

8- رب اغفر لنا جميعا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير.

9- يا رب إنك عالم بحال قلوبنا فاغفر لنا خطايانا.

دعاء 6 رمضان 2023

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ.

بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

اللهم احفظني يا خير حافظ من كل شر، ومن كل حسد وعين، واجعلني في ضمانك وحرزك وأمانك يا أرحم الراحمين.

اللهم اصرف عنّي كل مَنْ أراد بي شرّاً، وأشغلهم في نفوسهم، وكُفّ أيديهم.

اللهم إنّي أعلم أنّه لم يصبني إلا ما كتبته علّي، وإني لا أخاف أحداً من خلقك ما دمت أنت معي، فاللهم احفظني واحرسني.

اللهم إني وكلتك أمري، وأنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أخرج كل داء أصاب جسدي، وردّ كيد كل عين نظرت في رزقي، واكفني شر خلقك الحاسدين. اللهم لا تجعل نفسي حاقدة حاسدة، وارقني الرضا والقناعة، ولا تجعلني أمدّ بصري إلى غيري، ورضّني بما رزقتني يا أرحم الراحمين.