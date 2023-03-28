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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

المعاش قليل.. فنان مغربي شهير يشعل النيران في نفسه بالشارع

الفنان أحمد جواد
الفنان أحمد جواد أشعل النيران في نفسه

لم يجد الفنان المسرحي المغربي أحمد جواد إلا إشعال النيران في جسده ليصبح حلا للتخلص من الضائقة المالية والإهانة التي تعرض لها بحصوله على معاش قليل من وزارة الثقافة المغربية وبعد احتجاجه أمام الوزارة تم اقصاؤه.

توالت رسائل التهديد قبل أيام، إذ كتب: “صدقوني لم أعد أحتمل كل هذا العذاب، اعذروني على ما سأقدم عليه في القادم من الأيام”.

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وأقدم الفنان المسرحي أحمد جواد ابن مدينة الجديدة على إحراق نفسه احتجاجا على تقاعده الهزيل، وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "الذي أحرق نفسه أمام مقر وزارة الثقافة هو الفنان المسرحي أحمد جواد  قد احتج منذ مدة أمام #وزارة_الثقافة على ما يعتبره إقصاء وترميها له.

فنان يحرق نفسه أمام الجميع

وكتب ابن عمه على فيسبوك: “كان ابن عمي أحمد جواد يعمل موظفا في مسرح محمد الخامس وأشرف على نادي الأسرة الذي استضاف عددا من المثقفين. وأحيل جواد على التقاعد لكنه اشتكى من عدم ترقيته لأسباب إدارية حيث حصل على تقاعد هزيل لا يلبي حاجياته المعيشية بمبلغ 2000 درهم”.

وكان الفنان المسرحي قد سكب مادة قابلة للاشتعال في جسده، أمس الاثنين، في حدود الساعة العاشرة صباحا وأشعل النار في جسده قبل أن يتدخل المارة لاطفائها، ويتم نقله إلى المستشفى. وأشارت مصادر إلى أن الضحية عانى من مشاكل نفسية نتيجة ظروفه.

وأضرم في نفسه النيران بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح، محتجا على معاشه التقاعدي الضئيل والظروف المعيشية غير المستقرة.

وزارة الثقافة المغرب مشاكل نفسية مستشفي الثقافة

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