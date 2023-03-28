فارقا الحياة صائمان.. التصريح بدفن جثمان ربة منزل وشقيقها في سوهاج

صرحت النيابة العامة، بدفن جثماني ربة منزل عشرينية، وشقيقها، واللذان لقيا مصرعهما؛ إثر اصطدام تروسيكل، كانا يستقلانه، بعامود إنارة، بناحية قرية الرقاقنة، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة؛ عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ عبر خط النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفين ومصاب، بناحية الرقاقنة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص؛ تبين أنه أثناء سير تروسيكل قيادة المدعو (السهولي محمد، 19 عامًا- سائق) ويقيم دائرة المركز؛ اختل مقود الدراجة بيديه، واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابته بكدمات مُتفرقة بالجسم، ووفاة شقيقيه (عماد، 18 عامًا- عامل، وفاطمة، 21 عامًا- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية).

وبسؤال والدهم، المدعو (محمد س ا، 67 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية؛ قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة؛ أفاد بأن سبب الوفاة، كسر في عظام الجمجمة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.