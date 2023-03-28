قبل حكم أبريل المنتظر.. شروط الحصول على العلاوات الخمس 2023

ينتظر أصحاب المعاشات حكمًا تاريخيًا، في 17 أبريل المقبل، بشأن العلاوات الخمس، والتي يطالب فيها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية لإلزام الحكومة بصرف العلاوات الخاصة للمتقاعدين في الفترة ما بين 1987 و 2006، وذلك في ضوء الحكم الصادر بصرف العلاوات الخمس للمستحقين في الفترة من يونيو 2006 إلى يونيو 2015.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حددت بجلستها المنعقدة في 20 مارس الماضي، جلسة 17 أبريل المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في قضية العلاوات الخمس، والتي ينتظرها أصحاب المعاشات، لتقاضي مستحقاتهم، وذلك بحسب ما ورد في الدعوى المرفوعة من قبل عبد أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.

العلاوات الخمس

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، قد وجه الرئيس السيسي بسحب الاستشكال الذي كانت قدمته الحكومة على حكم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لتقدم الحكومة مشروعًا بقانون لمجلس النواب، الذي وافق على صرف العلاوات الخاصة "العلاوات الخمس" للمستحقين في الفترة من يونيو 2006 إلى يونيو 2015، وقد قامت الحكومة بصرف تلك المستحقات على 3 مراحل بدأت في يوليو من عام 2020 وانتهت في يناير من العام التالي له، وكلفت الحكومة حوالي 35 مليارات جنيه.

وكان هذا الحكم وهذا القانون الصادر عن مجلس النواب، دافعًا لمعارضة الحكومة وتأكيدها على أن أزمة العلاوات الخمس التي يطالب بها أصحاب المعاشات، ورفعوا دعوى ضد الحكومة لصرفها، قد انتهت، بعدما تحملت 35 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2021/2020.

ما هي العلاوات الخمس

العلاوت الخمس زيادة على معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وتقدر بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد ضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، ولم تضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي، في تاريخ استحقاق المعاش.

وفي حالة صدر حكم نهائي من قبل القضاء الإداري بمجلس الدولة، بصرف العلاوات الخمس، سوف تكون الحكومة ملزمة بصرف تلك العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات المستفيدين من الحكم الجديد.

من المستفيد من العلاوات الخمس؟

من واقع الدعوى، فليس كل أصحاب المعاشات مستفيدون من العلاوات الخمس التي تطالب بها الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فهناك فئة كما ذكرنا قد استفادت من صرف العلاوات الخمس بعدما أقر مجلس النواب على القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، والذي صدق عليه الرئيس السيسي كذلك.

ويستفيد من العلاوات الخمس في حال إقرار صرفها نهائيًا بعد صدور حكم محكمة نهائي واستجابة الحكومة له، أصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من شهر يوليو 1987 وحتى شهر يوليو 2006.

وتبين الدعوى أحقية هؤلاء في العلاوات الخمس، نظرًا لأن الحكم القضائي الصادر ، والذي على أساسه صرفت العلاوات الخمس في 2020، لم تحدد أن المستحقين هم أصحاب المعاشات في الفترة من 2006 إلى 2015 فقط، وبذلك فإن التنفيذ خالف الحكم، خاصة وأنه لم يضع مدة زمنية محددة تحدد المستفيدين من تلك العلاوة.

شروط استحقاق العلاوات الخمس

ويشترط فيمن يستحق العلاوات الخمس حال صرفها، أن يكون ممن تقاعدوا في الفترة من 1987 إلى 2006، ولم يتضم العلاوات إلى الأجر الأساسي، وفيما يلي نستعرض شروط الاستفادة من العلاوات الخمس، والتي جاءت كالتالي:

- يكون صاحب المعاش مشتركًا عن العلاوة الخاصة ولم يتم ضمها للأجر الأساسي عند التقاعد.

- يكون قد اشترط في العلاوة ضمن الأجر التأميني

- يحصل على العلاوة في الأساس وقت عمله في الدولة

- لا تتقيد العلاوات الخمس بالحدود القصوى بالمعاش.

- تحسب قيمة العلاوات الخمس على أساس قيمة العلاوة المنسوبة إلى أجر الاشتراك التأميني.