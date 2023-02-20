بعد قرار المحكمة الجديد.. تعرف على المستفيدين من العلاوات الخمس للمعاشات 2023

يبحث العديد من أصحاب المعاشات، عن طريقة الاستفادة من العلاوات الخمس وقيمة العلاوات، وذلك بعد تأجيل دعوى القضائية الخاصة بالعلاوات بتدبير الأموال لصرف العلاوات الخمس إلى 20 مارس المقبل.

80 % للمعاشات

وتهدف دعوى العلاوات الخمس للمعاشات 2023 إلى صرف 80% من العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المتقاعدين، الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس للمعاشات، التي تم صرفها في الفترة من يوليو 2020 إلى أبريل 2021، وذلك بموجب توجيهات الرئيس وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد السيسى ، بتكلفة وصلت إلى 28 مليار جنيه، إلا أن هناك بعض الفئات لم تصرف تلك العلاوة التي لم ينطبق عليها الشروط.

المستفيدون

وهناك فئات لم تحصل على العلاوات الخمس للمعاشات، وهي التي تستهدفها الدعوى المرفوعة من قبل النقابة العامة للمعاشات، حيث تستهدف صرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات الذي خروجوا على المعاش بداية من يوليو 1987، لأن الذين حصلوا على مستحقاتهم في العلاوات الخمس كان أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من يوليو 2066 وحتى يوليو 2015 فقط.

وتستهدف الدعوى المفروعة صرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات منذ يوليو 1987، بشرط أن يكون قد حصل على علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسي عند الخروج على المعاش.

العلاوات الخمسة

العلاوات الخمس التي طالب بها أصحاب المعاشات هي تلك العلاوات المستحقة عن أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 والتي تم احتسابها على الأجر المتغير خلال الأعوام المالية الخمس 2006/2007 إلى 2010/2011.

المستفيدون من العلاوات الخمس وموعد الصرف

هم كل من خرج على المعاش خلال الفترة من أول يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2015، ونص قانون العلاوات الخمس على جدول صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، من خلال صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 يوليو 2006، وذلك بنحو 80% من قيمة العلاوات الخاصة، والتى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.

الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس

وفر موقع الهيئة القومية للتأمينات رابط للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022، بعد أن تحملت الدولة 35 مليار جنيه لصرفها منذ عام 2020، حيث تقاضي نقابة المعاشات وزارة المالية لتدبير مستحقات أصحاب المعاشات

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط: هنـــــــــــــا

وبعد الدخول على الرابط لابد من تسجيل الدخول أولًا، عن طريق إدخال اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة، و إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية، و إدخال الرقم القومي والرقم التأميني، وكذلك إدخال العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني، كما يتطلب إدخال وسيلة الاتصال سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

وبعد ذلك قم بكتابة بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول، وقم أيضا بوضع علامة “صح” على مربع أنا لست روبوت، وبعد ذلك الضغط على أيقونة “إرسال طلب”

وبعد إتمام عملية التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الضغط على أيقونة الاستعلام بعد إدخال بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول، ثم الضغط على إرسال طلب.