1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه بحزمة حماية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع.

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كان تكليف من الرئيس السيسي بتبكير صرف زيادة المعاشات في شهر إبريل بدلا من شهر يوليو بسبب الظروف العالمية".

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،: "منذ صدور التكليف من الرئيس السيسي تم تشكيل غرفة عمليات للعمل على هذا الأمر"، موضحا: "المعاش بالزيادة سيتم صرفها يوم 1 أبريل".

وأوضح: "تم زيادة المعاشات بنسبة 15%"، مضيفا: "الزيادة ستكون موجودة في صرف المعاش يوم 1 أبريل، وتصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها".

واسترسل اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،: "البرلمان وافق على زيادة المعاشات والتطبيق سيكون أول شهر أبريل المقبل"، لافتا: "عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن"، موضحا: "زيادة المعاشات بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه".

