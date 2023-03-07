هتزيد 30%.. مفاجأة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن قيمة زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، التي أوضحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم إضافة الزيادة الجديدة للمرتبات اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظفين، العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

فئات تحصل على 30% زيادة 2023

وهناك بعض المواطنين الذين يمكنهم الجمع بين معاشين وبالتالي الحصول على زيادة المعاشات بنسبة 30% .

زيادة المرتبات

كيفية الحصول على معاشين 2023

ويتيح القانون الجمع بين معاشين فى بعض الحالات والتي تتضمن ما يلي:-

- تشمل الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرملة التي تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- وتتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- تتضمن حالات الجمع بين معاشين أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- تتضمن الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش

الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب الجمع بين معاشين

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم على طلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس

- تكون أولوية الاستحقاقات المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

- وتشمل أولوية الاستحقاق ، المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

وتتضمن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش بعد قرارات الرئيس السيسي مايلي :-

- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية

- تتضمن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش القيام بتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر

- ثم يتم اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات والضغط على أيقونة بدء الخدمة

الحد الأدنى للأجور

زيادة المرتبات التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من أبريل 2023، من خلال التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.

زيادة المرتبات بشهر أبريل 2023

يتم إضافة الزيادة الجديدة للمرتبات اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظفين، العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.

قيمة الزيادة الجديدة على المرتبات

الزيادة الجديدة تأتي بداية من شهر أبريل المقبل بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

موعد صرف العلاوة الدورية

صرف العلاوة الدورية للمخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

علاوة غَيِر المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

منح العاملين بالدولة من غَيِر المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة، لكل منهم، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

زيادة المرتبات

رفع الحد الأدنى للأجور

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، والتي تضاف مع رواتب شهر أبريل المقبل، على النحو التالي:

درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون 7000 جنيه شهريًا.

درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون 6000 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون 5000 جنيه شهريًا.

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون 3500 جنيه شهريًا.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة معاش تكافل وكرامة



زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي



رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المُخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة وجاءت كالتالي:-

175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة

225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة

275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية

325 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى

350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام

375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية

400 جنيها لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها

ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكَمِل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة، للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.