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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات شهر مارس 2023

موعد صرف معاش شهر
موعد صرف معاش شهر مارس 2023

يبحث عدد كبير جدا من المستحقين للمعاشات، عن موعد صرف معاش شهر مارس 2023، والذي وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة.

موعد صرف معاش شهر مارس 2023

 وكذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 ".

بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

صرف معاشات شهر مارس 2023

صرف معاشات شهر مارس 2023

وينص قانون المعاشات الجديد على أن "يمنح أصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو من كل عام علاوة دورية لا تتخطى 15% من قيمة المعاش المستحق.

وجاء بنص القانون، أن العلاوة تعد جزءًا لا يتجزأ من المعاش، على ألا تقل القيمة المستحقة للمعاشات عن الحد الأدنى الذي تقره هيئة التأمينات الاجتماعية، وألا يقل إجمالي المعاش أيضا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من تاريخ استحقاق المعاش وعذا ما ينتظره جميع أصحاب المعاشات واسرهم خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.

موعد صرف معاش شهر مارس 2023

و تشكل وزارة التضامن الاجتماعى، لجان لتيسير صرف معاشات مارس إعتبارا من  يوم الأربعاء المقبل أول الشهر.

كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات فبراير الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

مميزات لاصحاب المعاشات

على جانب آخر يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات وجائت كالتالي:-

يمنح معاش استثنائى لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية

و المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه

 ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل

وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

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عدد أصحاب المعاشات في مصر 

 عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات حتى الآن يبلغ 10 ملايين و806 ألف و163 مستفيد يحصلون على المعاشات شهريا وهذه البيانات وفقا لآخر تحديث متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة التى اقرتها الحكومة خلال عام 2022.

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