صرف معاشات الأطباء من الثلاثاء حتى الخميس

أعلن مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية عن مواعيد صرف معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية، الأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة وأسرهم، والتي تبدء من الثلاثاء ٧ فبراير حتى الخميس المقبل ٩ فبراير، وذلك لاستحقاقات شهور يناير وفبراير ومارس بواقع ألف جنيه عن كل شهر.



وذكر مجلس إتحاد المهن الطبية في بيان له اليوم السبت أن ما تم صرفه في عام ٢٠٢٢ من معاشات يبلغ مليار و مائتي وخمسين ألف جنيه لعدد ١١٢ ألف و ٣٦٨ عضوا من أعضاء النقابات الأربعة.



وأضاف مجلس الاتحاد في بيانه أنه اتخذ العديد من التسهيلات لأعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم لصرف المعاشات، حيث تم الاكتفاء بتحديث بيانات العضو مستحق المعاش كل أربع سنوات بدلاً من سنتين، ولأسرة العضو مستحق المعاش كل سنتين بدلاً من كل سنة، وعن طرق تحديث البيانات لأصحاب المعاشات، يمكن لعضو الاتحاد أو أسرته القيام بها من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات واتحادات نقابات المهن الطبية بالمحافظات أو مقر الاتحاد الرئيسي بالقاهرة، كما أعلن مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية عن الخط الساخن ١٥٦٠٣ لتلقي الاستفسارات والشكاوي الخاصة بالمعاشات و مشروع العلاج.