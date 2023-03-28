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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الغربية حار جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان،: من المتوقع أن تتكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
العاصمة الإدارية 26 14
6 أكتوبر 27 14
بنها 26 15
دمنهور 26 14
وادي النطرون 27 14
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 26 14
الزقازيق 27 15
شبين الكوم 26 15
طنطا 25 14
دمياط 26 15
بورسعيد 24 14
الإسماعيلية 28 13
السويس 27 14
العريش 26 13
رفح 23 14
رأس سدر 26 12
نخل 25 08
كاترين 19 07
الطور 27 17
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 24 14
مطروح 23 13
السلوم 23 12
سيوة 30 11
رأس غارب 24 15
الغردقة 29 17
سفاجا 27 16
مرسى علم 28 15
شلاتين 28 17
حلايب 25 16
أبو رماد 26 16
رأس حدربة 25 17
الفيوم 27 13
بني سويف 28 12
المنيا 29 10
أسيوط 29 12
سوهاج 30 13
قنا 31 14
الأقصر 29 13
أسوان 31 15
الوادي الجديد 31 11
أبو سمبل 30 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى
مكة 35 21
المدينة 31 19
الرياض 29 15
المنامة 27 21
أبو ظبي 29 21
الدوحة 30 20
الكويت 28 13
دمشق 23 09
بيروت 21 15
عمان 20 10
القدس 20 09
غزة 22 14
بغداد 25 13
مسقط 28 24
صنعاء 26 11
الخرطوم 35 21
طرابلس 20 12
تونس 21 10
الجزائر 18 08
الرباط 21 10
نواكشوط 34 23

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 01
إسطنبول 12 04
إسلام آباد 27 16
نيودلهي 30 18
جاكرتا 32 24
بكين 21 07
كوالالمبور 34 25
طوكيو 13 09
أثينا 17 06
روما 17 04
باريس 13 08
مدريد 23 10
برلين 08 01
لندن 10 05
مونتريال 04 01-
موسكو 10 05
نيويورك 13 04
واشنطن 14 05
أديس أبابا 22 13

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