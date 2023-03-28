موقف لاعبي منتخب مصر من الصيام أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في مالاوي، موقف لاعبي الفراعنة من الصيام أمام مالاوي، في المباراة التي ستقام عصر اليوم، الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال الدرندلي، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة "صدى البلد": “اللاعبون هم أصحاب القرار في هذا الشأن”. مشيرا إلى أن بعضهم قرر الصيام والآخر لن يصوم.

ويتطلع منتخب مصر لكسر عقدة مالاوي، حيث لم يسبق للفراعنة الفوز في مالاوي من قبل طوال تاريخ مواجهات الفريقين.

ويستهدف منتخب مصر التأهل لكأس الأمم الإفريقية من أجل الفوز باللقب الغائب منذ عام 2010، حيث تأهل الفراعنة إلى النهائي في 2017 بالجابون وخسر أمام الكاميرون 2-1، وفي 2022 بالكاميرون وخسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب غينيا بقيادة مدربه كابا دياوارا معه 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد ٦ نقاط، ثم مالاوي ثالثا برصيد ٣ نقاط، بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الأخير برصيد 3 نقاط أيضا.