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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إصابة طفل بالشلل الدماغي بسبب خطأ طبي في بريطانيا.. تفاصيل

إصابة طفل بالشلل
إصابة طفل بالشلل الدماغي بسبب نصيحة موظفي الهيئة الصحية

في واقعة مأساوية من نوعها، أصيب طفل رضيع بالشلل الدماغي نتيجة نصيحة موظفي هيئة الخدمات الصحية في  بريطانيا “NHS” فما تفاصيل ما حدث مع والدته واستدعي وضع الطفل لمدة 22 يوما على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، عانى الطفل شانتو خاليكزامان من نقص الأكسجين وأصيب بالشلل الدماغي بعد أن نصح موظفو المستشفى أمه الحامل بعدم المجيء للمستشفي والاكتفاء بالاستحمام بالماء الدافئ عندما اشتكت من آلام في المعدة. 

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن صندوق هيئة الخدمات الصحية في مدينة برمنجهام اعترف بخطأ موظفيه ويكرر اعتذاره للأم والطفل الذي أصيب بشلل دماغي جعله غير قادر على المشي أو التحدث أو الجلوس دون مساعدة كما سيحتاج إلى رعاية مدى الحياة بعد حرمانه من الأكسجين في الرحم.

 

تفاصيل ما حدث

 

وعن تفاصيل الواقعة التي رفعت بسببها والدة الطفل دعوى قضائية، قالت  دلشاد سلطانة، 31 عاما إنها كانت حاملا في الأسبوع 40 و 18 يوما فقط، لكن قبل الولادة القيصرية المخطط لها بدأت تعاني من آلام في المعدة وشعرت بقلة الحركة في بطنها.

وأضافت والدة الطفل أنها اتصلت بالمستشفى حوالي الساعة 5 مساء في نفس اليوم، لكن المسعفين أخبروها بتأجيل القدوم إلى المستشفى والاكتفاء بأن تأخذ حماما دافئا دون توضيح سبب. 

وتابعت أنه عندما وصلت من ساتون كولدفيلد إلى المستشفى في الساعة 10:30 مساء ذلك المساء، فشل الطاقم الطبي  في ملاحظة نبضات قلب طفلها الذي كانت حالته تدهورت بالفعل.

وكشفت الاختبارات أن التأخير في ولادة شانتو تسبب في إصابات شديدة في الدماغ ونزيف دماغي متعدد وسكتة قلبية.

واعترف الصندوق الآن بالمسؤولية تجاه الطفل المولود في عام 2019، وقام الآن بسداد دفعة مؤقتة طوعية، والتي لم يتم الكشف عنها.

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الطفل بعد الولادة
الطفل بعد الولادة

 

الطفل مع والدته

 

 

 

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