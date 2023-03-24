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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فيديو صادم.. رجل يعتدي بالضرب على شخص من ذوي الهمم في بريطانيا

رجل يعتدي بالضرب
رجل يعتدي بالضرب على شخص من ذوي الهمم في بريطانيا

أظهر مقطع فيديو مأساوي لحظات لكم رجل لشخص من ذوي الهمم حتي أسقطه من على كرسيه المتحرك في مشهد تقشعر له الأبدان. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ ساعات قليلة، فقد حدثت الواقعة المؤسفة أمام ملهي ليلي في مدينة بريستول ببريطانيا.  

وكشفت لقطات مقطع الفيديو كيف سقط الرجل من ذوي الهمم من على كرسيه المتحرك عندما ضربه رجل آخر بلكمة قوية في وجهه. 

اعتداء على شخص من ذوي الهمم

 ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه بمجرد سقوط الرجل من ذوي الهمم على ظهره، هرب البلطجي الذي ضربه والشخص الذي كان برفقته سريعا من مكان الواقعة. 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه سرعان ما انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث المؤلم الذي صدم العملاء وموظفي الأمن خارج الملهي. 

وبينت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب وراء لكم الرجل للشخص من ذوي الهمم أنه دهس على قدميه بكرسيه المتحرك. 

وفي سياق متصل، انتقد الملاكم البريطاني، أنتوني فاولر البلطجي الذي اعتدي على الرجل من ذوي الهمم، قائلا: “حتى لو دهس قدمك عمدا، فردك فعلك خاطئة”. 

وتحقق الشرطة البريطانية في الواقعة المؤلمة حاليا. 

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