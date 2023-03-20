بريطاني يقتل 3 أشخاص ويطهو قلوبهم لـ أقاربه.. ما القصة؟

هم رجل لـ قتل ثلاثة أشخاص ولم يكتفي بـ قتلهم وطهو قلب أحد ضحاياه بعد أسابيع فقط من إطلاق سراحه من السجن في قضايا أخرى.

أقر المتهم والذي يدعى "أندرسون" بأنه مذنب في عدة تهم بالقتل والتشويه والاعتداء والضرب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

قتل "أندرسون" لين بلانكينشيب البالغ من العمر 41 عامًا ، وعمه ليون باي ، 67 عامًا ، وحفيدة باي البالغة من العمر أربع سنوات كايوسييتس، وأصيبت عمته ديلسي باي ، 66 عاما ، بجروح خلال الهجوم.

وقال المدعي العام جيسون هيكس إن أندرسون أفلت من احتمال عقوبة الإعدام مقابل إقراره بالذنب، وقد حكم على أندرسون بالسجن المؤبد، وخطط لإطعام القلب المطبوخ للأقارب.

وقعت هجمات أندرسون في فبراير 2021 ، بعد أسابيع فقط من إطلاق سراحه من السجن عندما بعد قضاء عقوبته المتعلقة بالمخدرات لمدة20 عامًا استجابة لتوصية خاطئة من مجلس العفو والإفراج المشروط في أوكلاهوما.



