وجهها تحول إلى اللون الأزرق.. مذيعة أمريكية تنهار على الهواء مباشرة.. فيديو

في لحظة مخيفة انهارت مقدمة نشرة الطقس أمام كاميرا التلفزيون الصباحي خلال بث مباشر، فجأة بعدما تغير لون وجه المذيعة وجسدها إلى الأزرق ثم الأبيض وكأن روحها تفارق جسدها.

كانت مقدمة نشرة الطقس "أليسا كارلسون شوارتز" على وشك إطلاع شبكة سي بي إس لوس أنجلوس على آخر تطورات الطقس في الساعة 7 صباحًا يوم السبت عندما تغير لون جسدها لـ الأبيض ثم انحرفت إلى الأمام على مكتبها.

وحاولت خبيرة الأرصاد الحفاظ على توازنها لكن عينيها باتت تغمض وكانت رأسها تنزلق ببطء إلى الأمام حتى غابت عن الوعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

لا يبدو أن المضيفين المشاركين نيكيل ميدينا وراشيل كيم قد لاحظا في البداية أن شوارتز كانت على وشك الانهيار، حتى قرر المذيعين سريعًا قطع البث المباشر بـ فاصل إعلاني عندما سقطت شوارتز.

ولم تعود النشرة إلى البث المباشر مرة أخرى، وقد قالت شوارتز في وقت لاحق إنها "ستكون على ما يرام" وشكرت الأصدقاء والمشاهدين في منشور على Facebook، لم يتضح بعد سبب إصابتها بالإغماء.

وتشير التقارير إلى أنها واجهت حلقة مماثلة في عام 2014 أثناء عملها في شبكة إخبارية أخرى.