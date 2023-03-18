سفير كوريا الجنوبية يفاجئ شابة مصرية في الشارع.. ما القصة؟ فيديو

فاجأ سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، شابة مصرية تتجول بـ صندوق طعام كوري في شوارع المعادي، وتذوق الطعام الذي صنعته بنفسها.

ونشرت سفارة كوريا الجنوبية مقطع فيديو لـ السفير الكوري “هونج جين ووك” على الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أثناء ذهابه إلى الفتاة التي تقدم الطعام الكوري على صندوق متواضع.



كانت الفتاة تقف كالمعتاد بشارع 9 في حي المعادي، وهي تحمل صندوقا متواضعا يتضمن بعض الوجبات الكورية، ووضعت على الصندوق علمي مصر وكوريا، وبورقة كتبت بخط اليد جملة "طعام كوري" بالعربية والكورية والإنجليزية، وفي نهاية الورقة دونت "طعام كوري في شوارع مصر".





ودار حديث بين السفير والفتاة، وقال لها: "اسمك حنين؟"، وعندما سألته عن أي طعام يود تناوله أجابها: "أي حاجة"، ثم بدأت تتلو عليه الطعام الموجود "في دوكبوكي"، وعندما تناوله قال: "حلو أوي.. الأكل كله كويس".

وتذوق السفير من المأكولات التي تحملها الفتاة المصرية، وعبر عن إعجابه بالطعام، ومازح الفتاة قائلا: "في محشي أو كشري هنا؟".