هذا ما يحدث لجسمك عند النوم بمنزل به كلاب أو قطط..لا تصدق

زعم الخبراء أن امتلاك الحيوانات الأليفة سواء الكلاب أو القطط قد تكون مسؤولة عن المزيد من الليالي المضطربة فهي تتسبب في اضطرابات النوم والآرق وتشنجات الساق.

أظهر بحث جديد أن أصحاب الكلاب أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم من أولئك الذين ليس لديهم جرو، بينما يرتبط أصحاب القطط بمزيد من تشنجات الساقطوال الليل.

كان الاستيقاظ المفاجئ والحاجة إلى حبوب منومة من بين العوامل التي تناولتها الدراسة التي أجراها علماء أمريكيون في جامعة لينكولن التذكارية.

على الرغم من الاعتراف بأن الحيوانات الأليفة توفر “إحساسًا بالأمان والرفقة '' مما قد يريح أصحابها ، فقد أظهرت النتائج بوضوح أنها أدت إلى تدهور جودة النوم بشكل عام، بحسب ما نشرت صحيفة ”ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الدكتورة لورين ويسنيسكي ، التي قادت الدراسة ، إن الدراسات السابقة حول العلاقة بين ملكية الحيوانات الأليفة ونوعية النوم واضطرابات النوم لها نتائج متنوعة.

من ناحية أخرى ، قد تكون الكلاب والقطط مفيدة لجودة نوم المالك بسبب الدعم الاجتماعي الذي توفره الحيوانات الأليفة،فقد توفر الحيوانات الأليفة إحساسًا بالأمان والرفقة ، مما قد يؤدي إلى تحسين مستويات القلق والتوتر والاكتئاب.

ومع ذلك من ناحية أخرى قد تعطل الحيوانات الأليفة نوم أصحابها، لتحليلها ، استندت الدراسة إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) الذي أجري في 2005-2006.

تم فحص حوالي 5500 وجهة نظر ، 51.7 في المائة منهم كانوا من الإناث و 48.3 في المائة من الذكور.

تبين أن الاختلافات في جودة النوم هي الأكثر حدة بين أصحاب الكلاب وغير الكلاب مقارنة بمالكي القطط وغير القطط.

بشكل عام ، تبين أن أصحاب الكلاب يعانون من مشاكل في النوم ، واضطرابات النوم ، وتوقف التنفس أثناء النوم ، والشعور بعدم الراحة ، والشعور بالنعاس ، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ، والحاجة إلى حبوب للنوم ، وتشنجات في الساق مقارنة بالأشخاص الذين لا يمتلكون حيوانات أليفة.