هل يشكل خطورة علينا؟.. كويكب ضخم يقترب من الأرض اليوم

اكتشف العلماء خلال هذا الأسبوع فقط كويكب ضخم من المقرر أن يطير بالقرب من الأرض اليوم الجمعة الموافق 17 مارس.

تم رصد الكويكب 2023 EY بواسطة تلسكوب في محطة رصد ساذرلاند في جنوب إفريقيا يوم الاثنين 13 مارس ومن المقرر أن يقترب من الأرض أكثر من القمر، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

يقول بوفينز من مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) إنه سيصل إلى مسافة حوالي 149000 ميل في الساعة 11.35 صباحًا، وهذا يمثل حوالي 62٪ من متوسط ​​مسافة القمر من كوكبنا.

في هذه المرحلة ، سوف يسافر الكويكب 2023 EY بسرعة حوالي 18100 ميل في الساعة - أي أسرع بعشر مرات من متوسط ​​سرعة الرصاصة.

تظهر بيانات وكالة ناسا أن صخرة الفضاء يتراوح عرضها بين 43 قدمًا و 95 قدمًا (13 مترًا و 29 مترًا)، وأكدت إنه لا يشكل أي تهديد للأرض نظرًا لمسارها ، والذي ربما يكون محظوظًا نظرًا لأن العلماء لاحظوا أنه كان قادمًا قبل أربعة أيام فقط من مروره.

إذا كان في طريقنا ، فربما نكون على ما يرام كما تقول ناسا إن أي كويكب أصغر من 25 مترًا من المحتمل أن يحترق في الغلاف الجوي قبل إحداث تأثير، ومع ذلك ، لا يزال من الممكن أن يكون للكويكبات بهذا الحجم بعض التأثير علينا.