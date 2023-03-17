دولة من شرق آسيا..سيدة تشعل النيران في صالون تجميل لـ الرجال| فيديو

داخل صالون تجميل مخصص لـ الرجال على ما يبدو، يسترخي 5 رجال على مقاعد خاصة بـ تجميل الأظافر"الباديكير" في انتظار أدوراهم، وفي لحظة واحدة يتحول الاسترخاء إلى ذعر وصراخ بسبب النيران التي أمسكت فيهم بسبب سيدة تعمل في الصالون.



يظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على موقع التديونات القصيرة "تويتر" الرجال الخمس وهم زبائن ينتظرون أدوارهم لتهذيب أظافرهم وعمل "الباديكير"، بينما كان ينشغل عامل في تهذيب قدم رجل، وتشعل عاملة النيران في إناء.

جلست السيدة العاملة أما طبق به شعلة صغيرة من النيران، وإذا بها تضع سائل ما من زجاجة لتشتعل النيران بقوة وتلتهم ملابس وأجساد الزبائن الجالسين.

في ثوان معدودة من اشتعال النيران هرع الجميع الزبائن والعاملين إلى الشارع في فزع كبير وهم يصرخون بقوة لعل أحد ينجدهم من تلك النيران التي أمسكت فيهم.

لم يظهر الفيديو المتداول الدولة التي وقعت بها الحادثة بالتحديد ولكن تظهر ملامح الزبائن أنهم بـ دولة من دولة شرق آسيا، وقد حقق الفيديو آلالاف المشاهدات منذ نشره خلال الساعات الماضية.