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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الانتهاكات لن تمر دون رد".. تحذير عاجل من روسيا لـ بريطانيا

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

حذر السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، اليوم الجمعة، من أن روسيا لن تترك جميع انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي دون رد، بما في ذلك إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر المحظورة.

وشدد كيلين، في تعليقه على احتمال إمداد لندن لأوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، على أن العواقب طويلة المدى على أوكرانيا وسكانها لا تهم السلطات البريطانية.

وأشار إلى أن الجانب الروسي قد أشار مرارًا وتكرارًا إلى انتهاك لندن لمبادئ القانون الدولي.

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وقال كيلين: “يتم تسجيل جميع الجرائم، بما في ذلك توريد الأسلحة والذخائر المحظورة. لن نتركهم دون رد".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب لن يمر دون رد روسيا.

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