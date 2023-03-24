دعا أندري جوروليوف، نائب مجلس الدوما الروسي، مؤخرًا إلى محو بريطانيا من على وجه الأرض، بحجة أن بريطانيا هي المحرض الرئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية.

جاءت تصريحاته كجزء من مقطع متلفز نُشر على “تويتر” من قبل أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني.

وقال جوروليوف: “انتبهوا، بريطانيا العظمى! يرى الروس أن بريطانيا هي المحرض الرئيسي ويريدون إنهاء الحرب من خلال إلحاق هزيمة حاسمة ببريطانيا”.

كان جوروليوف صريحًا بشأن الحرب، حيث غالبًا ما ينتقد حلفاء أوكرانيا. كما توقع مؤخرًا أن المعركة لن تنتهي قبل عام 2027.

وقال: “المحرض الرئيسي هنا في أوروبا هو بريطانيا. من خلال إلحاق هزيمة حاسمة ببريطانيا، ستنتهي الحرب بأكملها. وبعد ذلك سيبدأون في الاستماع إلى ما يقوله رئيسنا على الفور، وسيبدأون في الاستماع إلى ما يقوله رئيس جمهورية الصين الشعبية. عاجلاً أم آجلاً سيأتي ذلك، وربما هذه هي الطريقة التي سينتهي بها الأمر”.