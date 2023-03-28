فتاوى رمضانية| هل حٌقن الأنسولين قبل المغرب تفِطر؟.. موت الصائم يدخله الجنة؟.. وحكم بلع البلغم أثناء الصوم

فتاوى رمضانية

هل أخذ حقن الأنسولين قبل أذان المغرب يفطر؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم من مات وعليه صيام من شهر رمضان .. داعية يوضح

هل موت الصائم في رمضان يدخل الجنة بدون حساب؟.. أمين الفتوى يوضح

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته قبل الفجر؟ اعرف رأي الفقهاء

هل يجوز التعجيل بإخراج زكاة الفطر لحاجة الفقراء لها؟ مجدي عاشور يوضح

كيف ينجي الصيام أصحابه يوم القيامة ..عالم بالأوقاف يوضح

هل بلع البلغم أثناء الصوم يفطر؟ الإفتاء: في حالة واحدة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والأسئلة التى شغلت بال كثير من الصائمين، نبرز أهم فى هذا الملف.

فى البداية .. أوضح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الحصول على حقن الأنسولين في أثناء الصيام.

وقال الورداني، خلال برنامجه «ولا تعسروا»، والذي يعرض عبر قناة مصر الأولى، مساء الإثنين، إن الحصول على أي حقن تحت الجلد أو في الوريد سواء أكانت مغذية أو فيتامينات أو علاجية مثل الأنسولين، لا تبطل الصيام، لأنها لا تدخل من منفذ مفتوح.

وأضاف أمين الفتوى أنه حتى تكون الحقن مفطرة، يجب أن تدخل الجسم من منفذ مفتوح، مشيرًا إلى أن حقن الأنسولين بكل أشكالها لا تفطر.

فيما أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.

كما أوضح الشيخ يسري عزام، الداعية الإسلامي، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، حكم من مات وعليه صيام من شهر رمضان.

وقال «عزام» خلال برنامجه برنامج «الحياة أخلاق»، والذي يعرض عبر قناة «المحور»، اليوم الإثنين، إن مسألة حكم من مات وعليه صيام من شهر رمضان فيها رأيان.

وأوضح أن الرأي الأول هو أن يصوم أهله الأيام التي عليه، مشيرًا إلى الحديث النبوي، فقد سئل النبي ﷺ سأله رجل: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وسألته امرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.

وأضاف إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص أن الرأي الثاني هو أن نخرج من مال الميت عن كل يوم مما عليه من صيام شهر رمضان لإطعام مسكين.

هل موت الصائم في رمضان يدخل الجنة؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب، الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: إنه قد تفضل الله تعالى على نفر من خاصة عباده فوعدهم بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب.

وأضاف "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول صاحبه (هل من مات فى رمضان يدخل الجنة مهما كان عمله ؟ )، أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله فالمعلوم فى رمضان أن الصيام والقيام يغفرا الذنوب فمن صام رمضان إيمانًا وإحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالمعلوم أنه تغفر فيه الذنوب أما دخول الجنة أو غيره هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل.

وأشار إلى أنه ورد في فضل من مات صائما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ).

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته قبل الفجر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي.

وأوضحت الإفتاء أن التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

وأوضحت أن صلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، وأن المقصود بـ قضاء التراويح، إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه.

وقال الحنفية: إن قضائها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب الليل؛ لأنها منها، والقضاء عندهم من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها.

وفي قول عند الحنفية أن من لم يؤدِّ التراويح في وقتها فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمضِ الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار" (2/ 45): [قِيلَ: يَقْضِيهَا وَحْدَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَرَاوِيحَ أُخْرَى، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمْضِ الشَّهْرُ] اهـ.

حكم تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان ؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وأجاب خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا: أولًا : لزكاة الفطر وقتان :

الأول : وقت وجوب تتعلَّق فيه بذمَّة المكلف، وقد اختلف في ابتدائه الفقهاء، فهو فجر يوم العيد عند الحنفيَّة ومن وافقهم، بينما يرى الشافعية وأكثر المالكية والحنابلة أنه يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

والثاني : وقت أداء يجوز للمكلف أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلق بذمته.

وأضاف عاشور يعتبر في بداية وقت الأداء بأول دخول رمضان كما هو عند الحنفيَّة في قول والصحيح عند الشافعيَّة؛ وذلك لأن زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين ، كما أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين.

وأوضح أنه لا مانعَ شرعًا من إخراج زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان أو في أثنائه تقليدًا للحنفية والشافعية، وتقع صحيحةً لأنها مصادفة لوقت الأداء الذي وجب بسبب الصوم . وتتأكد مشروعية المبادرة بإخراج زكاة الفطر في أول رمضان وأثناءه إذا كان بالناس شدة أو حاجة كغلاء وكوارث وجوائح وغيرها .

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف ان هناك عبادات خصها الله عز وجل بالذكر وهذا لعظم منزلتها ومقامها ، ومن هذه العبادات الصيام ، وهذا لسبب أن الصيام العبادة الخفية التي تكون بين العبد وربه فقط ولا يعلم بها أحد ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) .

وأضاف النواوي خلال برنامج ( نصائح للصائمين ) عبر صفحة "صدى البلد" بالفيسبوك قائلا: أن هذا الحديث يجعل الناس تتسابق على عبادة الصوم بل وتتقن هذه العبادة ، لافتًا الى ان الصوم العبادة الوحيدة التي أجرها سر خفي بين العبد وربه وإذا أخفى الله أجر عبادة من العبادات فاعلم أنها عظيمة .

وأوضح النواوي أن الصيام هي العبادة الوحيدة التي يهجر فيها الإنسان المحرمات دون توجيه من أحد حتى لا يفسد الصوم .

وتابع : النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل الصيام أنه جٌنة أي حماية ووقاية من العذاب ، فيأتي الصيام يوم القيامة وانت بمفردك وتحتاج ولو للسنة واحدة ، ويقول يارب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ، ويوم القيامة يكرم الله الصائمين فيخصص لهم باب يدخلون منه إلى الجنة اسمه باب الريان .