بداية نارية.. مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك مالاوي

أحرز عمر مرموش الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى مالاوي، في المباراة التي تقام على ملعب بينجو الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2023، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الفراعنة.

جاء الهدف من ضربة ركنية من الجانب الأيمن نفذها محمد حمدي داخل المنطقة، مررها مصطفى محمد لتصطدم الكرة بأحد مدافعي مالاوي وتأتي لعمر مرموش الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك في الدقيقة 16.

كان طارق حامد تقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.