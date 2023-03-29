عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

13 نوعًا من السرطان|تقليل الدهون بمناطق معينة في الجسم يقلل خطر الإصابة

صدى البلد

يساعد تقليل الدهون في مناطق معينة من الجسم على تقليل من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان والتقليل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقًا لموقع اكسبريس تشكل زيادة الوزن أو السمنة خطرًا كبيرًا على صحة الكثيرين ومع ذلك يقول أحد الخبراء إن مكان تراكم تلك الدهون في الجسم يعد أكثر فتكًا.

وأوضح الدكتور لوك براتسيديس أنه من المهم تجنب الوزن الزائد حول منتصف الجسم ودهون البطن وأيضًا الدهون خلف البطن وحول أعضاء البطن ، والمعروفة باسم الدهون الحشوية  لأن هذه الدهون تفرز هرمونات تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري".

وأضاف أن وجود الكثير من الدهون الحشوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطانات متعددة وقد لا يدرك الكثير من الناس أن هذا الوزن الزائد يزيد أيضًا من فرصة الإصابة بنحو 13 نوعًا مختلفًا من السرطان".

"سرطان المريء والمعدة والكبد والكلى أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين ضعفين وأربع مرات لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بأنواع السرطان التالية:

الثدي (عند النساء بعد انقطاع الطمث)
الأمعاء
رحم
المريء (أنبوب الغذاء)
البنكرياس
كلية
الكبد
الجزء العلوي من المعدة (القلب المعدي)
المرارة
المبيض
غدة درقية
المايلوما (نوع من سرطان الدم)
الورم السحائي (نوع من ورم المخ).
 

ليس من الممكن أن تعرف بالضبط مقدار الدهون الحشوية لديك بدون اختبارات التصوير ، ومع ذلك، يمكنك الحصول على فكرة تقريبية عن طريق قياس محيط الخصر لديك باستخدام زر البطن كعلامة.

بالنسبة للنساء، 35 بوصة أو أكثر، يمكن أن تشير إلى الدهون الحشوية ، وبالنسبة للرجال 40 بوصة أو أكثر.

الوزن الزائد السكتات الدماغية النوبات القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

موضوعات متعلقة

أفكار فطور رمضان.. شوربة بطريقة غير تقليدية حارقة للدهون

حبيسة العناية المركزة.. كل ما لا تعرفه عن مرض شيرين الطحان

دراسة تحذر: الاكتئاب يزيد من ظهور أعراض الشيخوخة لكبار السن

منتشر في 70 دولة.. متغير XBB.1.5 هل لقاحات كورونا تحمي من خطورته؟

فطارك عندنا.. أرز كبسة وبيكاتا بالمشروم

طريقة عمل ريجيم في رمضان للتخلص من الوزن الزائد ونسف الدهون

ريجيم رمضان.. 5 مشروبات حارقة للدهون لخسارة كيلو من وزنك يوميًّا

نشرة المرأة.. رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو.. 3 مشروبات تقاوم تعب الصيام تناولها بين الإفطار والسحور.. دراسة جديدة عن تأثير القهوة

ترشيحاتنا

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغوط

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ