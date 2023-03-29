13 نوعًا من السرطان|تقليل الدهون بمناطق معينة في الجسم يقلل خطر الإصابة

يساعد تقليل الدهون في مناطق معينة من الجسم على تقليل من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان والتقليل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقًا لموقع اكسبريس تشكل زيادة الوزن أو السمنة خطرًا كبيرًا على صحة الكثيرين ومع ذلك يقول أحد الخبراء إن مكان تراكم تلك الدهون في الجسم يعد أكثر فتكًا.

وأوضح الدكتور لوك براتسيديس أنه من المهم تجنب الوزن الزائد حول منتصف الجسم ودهون البطن وأيضًا الدهون خلف البطن وحول أعضاء البطن ، والمعروفة باسم الدهون الحشوية لأن هذه الدهون تفرز هرمونات تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري".

وأضاف أن وجود الكثير من الدهون الحشوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطانات متعددة وقد لا يدرك الكثير من الناس أن هذا الوزن الزائد يزيد أيضًا من فرصة الإصابة بنحو 13 نوعًا مختلفًا من السرطان".

"سرطان المريء والمعدة والكبد والكلى أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين ضعفين وأربع مرات لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بأنواع السرطان التالية:

الثدي (عند النساء بعد انقطاع الطمث)

الأمعاء

رحم

المريء (أنبوب الغذاء)

البنكرياس

كلية

الكبد

الجزء العلوي من المعدة (القلب المعدي)

المرارة

المبيض

غدة درقية

المايلوما (نوع من سرطان الدم)

الورم السحائي (نوع من ورم المخ).



ليس من الممكن أن تعرف بالضبط مقدار الدهون الحشوية لديك بدون اختبارات التصوير ، ومع ذلك، يمكنك الحصول على فكرة تقريبية عن طريق قياس محيط الخصر لديك باستخدام زر البطن كعلامة.

بالنسبة للنساء، 35 بوصة أو أكثر، يمكن أن تشير إلى الدهون الحشوية ، وبالنسبة للرجال 40 بوصة أو أكثر.