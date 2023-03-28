عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جاكيت بسعر صادم.. محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية

صدى البلد

شارك النجم محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، صورة خلال  حضور ه افتتاح الخيمة الرمضانية "سوا".

وارتدى محمد رمضان، جاكيت من تصميم العلامة التجارية Amiri الإيطالية، بطبعة جرافيك بالكامل وتصميم ياقة كلاسيكية، حيث يصل سعره إلى 5070 دولار، أي ما يعادل 156 ألف جنيه مصري.

ويشارك محمد رمضان في رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

85DC10FD-4473-419C-9011-F1545CE921C9
85DC10FD-4473-419C-9011-F1545CE921C9
B1E0C3EF-D2FC-4582-B9DD-D48BA85103AF
B1E0C3EF-D2FC-4582-B9DD-D48BA85103AF
EE34F055-F2BD-49AF-B3E6-BA88810F6FCE
EE34F055-F2BD-49AF-B3E6-BA88810F6FCE
محمد رمضان سعر حا خيمة رمضانية رمضان النجم محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة محمد رمضان يثير الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

عاجل..محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية.. وتأجيل اجتماع لجنة التخطيط

قرار عاجل حول أموال نظام صدام حسين في العراق

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على التين المجفف.. القيمة الغذائية وأهم الفوائد

لتعبر عن فرحتها.. إطلالات زوجة حسن شاكوش قبل سجدتها |شاهد

طريقة عمل مقبلات رمضان .. وصفات سهلة

إطلالات جريئة عرضت منة عرفة للانتقادات

انتبه عند تناول كوب كركديه مثلج بعد الفطار..النتيجة ستدهشك

بـ قفطان رمضانى.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

معمولى عمل بس ربنا بيحبنى..إطلالات مثيرة لـ هالة صدقى| إجرائها التوب الشفاف

القرص بـ 75 جنيها.. طريقة عمل الطعمية الكيرى على السحور

ترشيحاتنا

الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأسماك بالأسواق

الوظائف المطلوبة في كندا 2023-2024 وطريقة التقديم للهجرة

توابعه كارثية.. تحذير مرعب من زلزال إسطنبول الكبير بـ تركيا

وفوق كل ذي علم عليم.. علي جمعة: عند التهنئة نقول ألف مبارك وليس مبروك

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ملابسها عارية وحركاتها مثيرة.. مأساة سيدة مع زوجها وجارتها في مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة ولادة غريبة تهز العالم وتدخل موسوعة جينيس

مشروب شهير يحرمك من النوم .. أحترس من تناوله ليلا

جاكيت بسعر صادم.. محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية

الهرشة السابعة الحلقة 6.. أمينة خليل تتمسك بعملها وترفض رغبة أدم

فيديو

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مصير الثانوية العامة.. إصدار 20 قرارا رسميا| شاهد

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ