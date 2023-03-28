جاكيت بسعر صادم.. محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية

شارك النجم محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، صورة خلال حضور ه افتتاح الخيمة الرمضانية "سوا".

وارتدى محمد رمضان، جاكيت من تصميم العلامة التجارية Amiri الإيطالية، بطبعة جرافيك بالكامل وتصميم ياقة كلاسيكية، حيث يصل سعره إلى 5070 دولار، أي ما يعادل 156 ألف جنيه مصري.

ويشارك محمد رمضان في رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

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